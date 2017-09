Implementarán en Necochea un sistema de urnas para que la gente denuncie la venta de drogas

Desde hace poco tiempo Necochea tiene nuevo Jefe Departamental de la policía bonaerense. Oriundo de Quilmes, Norberto Esteban llegó a cumplir funciones desde un distrito de la región, Tres Arroyos, y tras mantener sus primeras reuniones con jefes policiales de distintas dependencias y autoridades municipales, planteó diversas alternativas para tratar uno de los orígenes de la problemática delictiva: el consumo de drogas.

“Ese es uno de los principales factores de inseguridad” afirmó el comisario en una nota de Ecos Diarios, donde contó sus objetivos al respecto: “Vamos a implementar en Necochea un sistema de urnas en sociedades de fomento y allí por donde pase gente”, explicó. “Se podrán aportar datos en forma anónima sobre personas que venden drogas o lugares donde se comercializan estupefacientes”.

Sobre el futuro inmediato de la iniciativa, especificó: “Le he pedido a los jefes de dependencia que se reúnan semanalmente con la gente. En esas reuniones, queremos explicar el sistema de urnas”, detalló.

“Las puertas de mi despacho están abiertas. Y la información que pueda aportar la gente es importante. Van a hablar directamente conmigo. No tienen que tener miedo, porque no tienen que hacer denuncia o firmar un papel. A mí me traen la información y haré trabajar al personal sin siquiera sepa de donde viene el dato”, precisó.

El arribo de Esteban al distrito se concreta luego de varios meses de reclamos de la comunidad por una creciente ola de robos tanto en la ciudad de Necochea como en la vecina localidad de Quequén.