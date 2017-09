Schütrumpf: “Arroyo no me pidió que me sume a Cambiemos”

foto

video

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo puso en funciones a Guillermo Schutrumpf como nuevo subsecretario de Desarrollo Social del municipio. El funcionario flamante estuvo acompañado por la titular del área, Patricia Leniz, y su familia. El jefe comunal destacó: "Creí muy conveniente contar con una persona muy valiosa por su trabajo, sus antecedentes y sobretodo su transparencia".

En el acto de asunción, Arroyo afirmó que “desde que compartimos jornadas en el Concejo Deliberante, aún no perteneciendo al mismo partido, siempre nos unió el trabajo para que todo se haga bien y es por esto que me constan sus grandes valores y su sentido social”.

Por su parte, Schutrumpf, quien fue formalmente nombrado como subsecretario de Desarrollo Social bajo el decreto 2146, le agradeció formalmente la oportunidad al jefe comunal y expresó que “mi idea es trabajar siempre por y para la gente y que vean en nuestro equipo que lo que hacemos es trabajar por el bien común”.

Y contó que “acepté asumir este cargo porque me gusta el desafío de trabajar para la ciudad y poder aportar un granito de arena a la actual secretaria Patricia Leniz, quien asumió hace un mes y tiene mucho trabajo en una dependencia compleja y sensible”.

“Puedo dar una mano para acomodar algunas cuestiones. No soy una persona que se caracteriza por estar sentada detrás de un escritorio. Me gusta estar en el territorio. El intendente Arroyo me convocó la semana pasada y me hizo esta propuesta que ya me la había hecho en forma informal”, puntualizó.

En declaraciones a Radio Residencias 96.5, el exdirigente de Libres del Sur sostuvo que “conozco a las organizaciones sociales. Reclaman cosas justas. Tienen que ser aliadas del municipio. Están para colaborar. Hay que trabajar en conjunto”.

“Están pidiendo laburo y que se utilicen correctamente los programas sociales que llegan de nación al municipio para paliar una situación que es conflictiva, en muchos barrios de la ciudad por una cuestión de pobreza estructural que se viene arrastrando hace muchísimos años”, subrayó.

Además, el exconcejal del Gen explicó a FM 96.3 que “el intendente me conoce, sabe cómo pienso políticamente, no me pidió que me haga de Agrupación Atlántica o me sume a Cambiemos”.

“El intendente respeta mi forma de pensar y sabe cuales son mis ideas políticas. He sido crítico de la gestión de Arroyo pero me ha convocado para integrar su gabinete. Eso habla muy bien de él”, remató Schütrumpf.