Los ravioles no gustan, Los Rodríguez y la 9 de Julio suma y sigue

Los ravioles cayeron pesados

Carlos Arroyo sorprendió con un nombramiento inesperado en su gabinete: designó al exconcejal Guillermo Schütrumpf como subsecretario de Desarrollo Social, para acompañar a Patricia Leniz.

Schütrumpf proviene del ala radical, que luego se convirtió en el GEN. Fue precandidato por ese espacio, sin embargo con el desembarco de José Cano en el concejo de la mano de Carlos Arroyo, el exmargarito fue nombrado asesor en el bloque de la Agrupación Atlántica y generó buen vínculo con el intendente. Sonó varias veces para distintos cargos y cuando no estaba en la consideración, Arroyo lo designó número 2 de Desarrollo Social.

Su nombramiento no le cayó bien a algunos de sus excompañeros de ruta, quienes lanzaron duros cuestionamientos a través de las redes sociales. Pero no fueron los únicos: la llegada del hombre de la casa de pastas de la calle Patagones al gabinete arroyista también molestó a los “aliados”.

“A Vilma no le cayó para nada bien y la mandó a Cristina a hablar para que se sepa el descontento”, contaron desde cerca del despacho.

Cruce entre los Rodríguez por la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado

El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado y criticó el accionar del radicalismo local.

En ese contexto, el edil remarcó: “Es innegable todo lo que ha luchado el radicalismo, lo que ha demostrado a lo largo de la historia argentina. Lo que no se entiende es lo que pasa con los radicales de quince meses para acá, ese es el problema de fondo”.

“No se puede defender lo indefendible, no se puede seguir buscando excusas y viendo ataques donde no los hay. Pensé que el radicalismo estaba de este lado de la grieta”, destacó.

Por su parte, el presidente de Comité local de la UCR, Mario Rodríguez, salió al cruce de las declaraciones del edil kirchnerista.

"Hoy, que ha pasado más de un mes sin noticias concretas, desde la Unión Cívica Radical acompañamos el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, y exigimos al Estado nacional que ponga a disposición de la Justicia todo lo necesario, a fin de que este lamentable hecho quede esclarecido cuanto antes y los responsables sean encontrados, juzgados y condenados con todo el peso de la ley", expresó el concejal radical.

Para finalizar, sostuvo que "no compartimos el uso de la violencia en ninguna de sus formas, ni la utilización política que algunos sectores quieren hacer de este doloroso suceso. Es necesario que todas las fuerzas políticas hagamos pública nuestra posición, pero que además actuemos con responsabilidad".

“Morea se dedicó mucho más a la rosca y a la prebendas que a la Universidad”

La Agrupación estudiantil universitaria Franja Morada arremetió nuevamente contra el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Expresamos nuestro desagrado por la utilización partidaria que el rector Morea hizo de los recursos y los espacios de la Casa de Estudios en función de su precandidatura a concejal junto al mejor amigo de Amado Boudou y conducido por un exintendente multiprocesado”, dispararon.

Y subrayaron que “la precandidatura de Morea no llegó a reunir un 5% de los votos emitidos. El magrísimo resultado electoral obtenido por el Rector al someter su trayectoria a la expresión popular demuestra acabadamente que la Universidad no se encuentra legitimada en el seno de la sociedad que la sostiene y ello se debe, precisamente, a una gestión que se dedicó mucho más a la rosca, a las prebendas y a la política partidaria que a cumplir con las misiones y funciones de una Casa de Altos Estudios”.

“Fueron demasiados años de un modelo que convirtió a la Universidad en una isla burocrática. Fueron demasiados años de mentiras y promesas incumplidas por parte del socialismo de la mano de Morea y su brazo estudiantil Cauces al frente de la Universidad”, concluyeron desde Franja Morada.

¡Pum! para arriba

En los últimos días, tal como reveló 0223, el intendente Carlos Arroyo volvió a aumentar el canon que el municipio le paga a la empresa Transportes 9 de Julio SA por la recolección de residuos en el Partido de General Pueyrredon.

El 12 de enero del año pasado, el jefe comunal firmó el contrato con la Empresa Transportes 9 de Julio por $45.638.057,12 mensuales. En abril de 2016, el canon subió a $52.253.277,50 y en julio a $58.647.771,48. Ahora desde el pasado mes de noviembre, el municipio $64.947.782,83 por mes.

Ante estas decisiones de Arroyo, desde el concejo Deliberante se quejaron: “Todos los días nos dicen que la Municipalidad está en emergencia económica y le vuelven a aumentar”.

Sin Arroyo, Abad y Perechodnik visitaron millonarias obras

El diputado provincial de Cambiemos, Maximiliano Abad y el secretario general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik recorrieron obras de infraestructura que se están llevando adelante en Mar del Plata.

El funcionario provincial y el legislador visitaron el Centro de Salud Nº 1, ubicado en Colón y Salta, que se está poniendo en valor con una inversión de 37 millones de pesos y se estima que estará terminado en marzo del año próximo.

“Se está haciendo un trabajo magnífico, con una ampliación de 1.200 metros, permitiendo que este lugar que antes era un vacunatorio, sea en poco tiempo más un centro de salud con todos los servicios para darle bienestar a los marplatenses”, sostuvieron.

Por último, estuvieron en la intersección de las avenidas Colón y Jara, observando los trabajos de recapado sobre esta segunda arteria que forman parte de las mejoras viales que se están llevando a cabo con fondos de la provincia por un total de 320 millones de pesos.

Palitos para el Tordo y ¿dónde anda Juan?

El concejal de Acción Marplatense, Alejandro Ferro, lanzó nuevos cuestionamientos contra el secretario de Salud municipal, Gustavo Blanco.

“El secretario de Salud logró ser probablemente el funcionario más famoso de Mar del Plata, llegó a todos los medios nacionales a través de su comparación de la señora que estaba en la calle con un perrito, y eso mereció la condena de todo el arco político incluso del oficialismo que acompañó un pedido de rechazo”, dijo el edil opositor desde su banca en la sesión del HCD.

Y subrayó: “Lo peor que ha hecho este funcionario no es la frase del; es el resultado de las políticas. Una política sanitaria que en vez de mejorar, lamentablemente ha empeorado”.

“En una época había varios señores concejales que habrían salido a defenderlo al Secretario Blanco, entre ellos el amigo Aicega, me planteaba que era un excelente funcionario, hoy no creo que diga lo mismo, se fue, no sé dónde anda Juan, pero no creo que me diga lo mismo”, chicaneó Ferro.