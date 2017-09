Inician sumario y trasladan de área al inspector que pidió una coima en un control de tránsito

foto

Tal como reveló este diario digital, un bochornoso episodio ocurrió alrededor de las 2.25 de la madrugada del pasado 19 de agosto cuando un agente de tránsito fue filmado mientras le pedía una coima a un conductor de un vehículo, durante un control de alcoholemia.

Ante este grave episodio, el intendente Carlos Arroyo dispuso la instrucción de un sumario y la separación preventiva del agente municipal involucrado en este posible caso de corrupción. Fue trasladado del área de tránsito al Centro de Operaciones y Monitoreo.

De acuerdo a lo que se refleja en el decreto Nº 2032, al cual 0223, tuvo acceso, el jefe comunal explicó que “el expediente se origina a raíz del hecho publicado en el diario digital 0223.com.ar de esta ciudad, en relación a la filmación en la cual un inspector de tránsito estaría pidiendo soborno a un conductor de vehiculo”.

“Teniendo en cuenta que la permanencia del agente municipal en la dependencia donde cumple funciones y que diera origen a la denuncia que se trata en el presente expediente, pueda dificultar la tramitación e investigación de las actuaciones sumariales, es necesario separarlo preventivamente”, concluyó Arroyo.

El conductor del vehiculo, que no quiso brindar datos mayores datos, contó a 0223 que luego de realizarse el control de alcohol en sangre –que dio resultado negativo- el agente de tránsito le notificó que no tenía actualizado el carnet del seguro.

“Tenía uno de 2 meses. Y no me dejó que otra persona me traiga de mi casa el correcto. Acto seguido nos pidió una coima. Llegamos a reunir 300 pesos”, dijo el conductor. En el video se observa como el agente le recomienda que en caso de viajar, tenga todos los papeles en regla.