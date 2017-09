Argentina, obligado ante Venezuela

Argentina: Sergio Romero; Federico Fazio, Javier Mascherano y Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Ever Banega, Guido Pizarro y Ángel Di María; Lionel Messi y Paulo Dybala; Mauro Icardi. DT: Jorge Sampaoli.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Victor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímedes Figuera y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Estadio: Monumental.

Hora: 20.30

Resto de la fecha

17hs. Bolivia vs. Chile

17.30 Colombia vs. Brasil

18hs. Ecuador vs. Perú

21hs. Paraguay vs. Uruguay