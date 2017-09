Los elogios de Manu Ginóbili a Patricio Garino

El marplatense Patricio Garino disputó su tercer torneo oficial con la Selección argentina de básquetbol, y fue una de las figuras del subcampeón de la AmeriCup. "Pato", que en los próximos días partirá para sumarse al Baskonia de España, promedió 13,4 puntos, 4,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2 robos en 24,5 minutos durante los cinco partidos del equipo.

Recibió elogios de los hinchas -se retiró ovacionado cuando cometió la quinta falta en la final ante Estados Unidos-, de ex jugadores, y este miércoles en especial de Emanuel Ginóbili. "Manu" escribió su habitual columna en el Diario La Nación, y no tuvo más que palabras de afecto y admiración para con su excompañero en los Juegos Olímpicos de Río: "Pato [Garino] fue un caballo en todos los partidos que lo vi. Me alegra que no vaya a tener que enfrentarlo nunca, porque es bestial lo que hace. Es un jugador muy importante para el equipo, por todas las tareas que desempeña, desde los puntos hasta la defensa".

Garino y Ginóbili también compartieron pretemporada en San Antonio Spurs, el año pasado. Allí, el bahiense fue como un padre para el marplatense, al cobijarlo en su casa, integrarlo al plantel y a San Antonio (Ver "Manu es Dios en San Antonio y nos trató como uno más en su familia" // Garino con 0223)