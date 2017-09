Aseguran que ya se hizo la transferencia bancaria y este jueves los municipales cobrarán los sueldos

A través de la red social Twitter, la Comuna de General Pueyrredon anunció que “ha realizado la transferencia bancaria” para que este jueves a las 0 “estén los haberes depositados” de los casi 11 mil empleados municipales.

#Importante El municipio informa que ha realizado la transferencia bancaria para que mañana a las 0 estén los haberes depositados — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) September 6, 2017

Luego de que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) anticipara medidas de fuerza si para el jueves a las 0 horas no estaba depositada la totalidad del salario, este miércoles desde el municipio confirmaron que se abonarán los haberes en tiempo y forma.

En ese marco, el intendente Carlos Arroyo dijo que es "increíble" que 72 horas antes el STM decrete un estado de alerta y movilización.

"Me llama la atención la premura del sindicato. Yo entré en funciones el 10 de diciembre de 2015 y si mal no recuerdo no se habían pagado los sueldos todavía. Y no había ningún problema. En otras gestiones se demoraban una semana, 15 días o se pagaban en cuotas. En mi gestión tres días antes del día de pago ya están amenazando con paro", señaló el jefe comunal.

Arroyo advirtió que la situación no es fácil, pero garantizó que "los sueldos se van a pagar normalmente".