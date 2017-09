Golpeó a su amante en el hígado y murió: tres años de prisión condicional

Casi tres años después de que Gloria Noralía Tornali muriera en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por una hemorragia a raíz de un desgarro en el hígado, la Justicia condenó al hombre que la había golpeado horas antes a tres años de prisión de ejecución condicional. En la sentencia dictada por la Justicia Correccional se destacó el trabajo que realizaron los peritos durante la investigación.

Tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal durante su alegato, Diego Rivera fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional. Para Rodolfo Moure el análisis de las pruebas no fueron suficientes para acreditar el dolo de homicidio en el autor del hecho.

La dificultad de la investigación tuvo dos puntos centrales: descubrir si el golpe que provocó la herida fue accidental o doloso y establecer en qué momento del día lo sufrió la víctima. Esa noche Tortori se había reunido con su ex novio para cortar la relación y una hora después se encontró con Rivera, estuvieron un par de horas juntos y regresó a su casa donde se descompuso.

Más allá de algunos informes de parte, los peritos confirmaron que la herida fue producto de un golpe en el abdomen y no de una caída accidental. Una batería de análisis solicitados por la fiscalía confirmó que recibió el impacto en el segmento horario en que estuvo acompañada por Rivera.

Si bien la fiscalía analizó las distintas hipótesis que se generaron a partir consideró que la muerte de Gloria Tornari –que se desempeñaba como policía- fue a consecuencia de un golpe intencional propinado por Diego Martín Rivera.

Consultado por 0223 acerca de la calificación que planteó en la investigación, Moure respondió que no pudo probarse el dolo. “Si Rivera hubiera querido matarla, no le hubiera permitido que se vaya del lugar donde estaban juntos, pero pudimos probar que aunque no haya tenido la intención fue la única persona que pudo darle ese mal golpe”, agregó.