Del Potro, cada día más enorme

No tiene techo. Cuando está metido, concentrado, bien de la cabeza y desde lo físico, Juan Martín Del Potro tiene nivel de número uno del mundo. Y cuando está en ese estado, es la única forma de ganarle al mejor tenista de la historia. Esos partidos lo agrandan al tandilense que dio una clase en el turno central nocturno del "Arthur Ashe" en Nueva York y sacó de carrera a Roger Federer por 7-5, 3-6, 7-6 (8) y 6-4. En su camino para repetir el título del US Open 2009, en semifinal tendrá enfrente al español Rafael Nadal.

Con clima de cancha argentina, Del Potro logró lo que pocos. Pelearle el favoritismo de la gente a Roger Federer en un Grand Slam. Y como le dijo el tandilense a la gente una vez que finalizó el encuentro, fueron el "jugador número 2" para que "La Torre" se quede con un triunfo histórico en el estadio principal de Flushing Meadows sobre el cinco veces campeón, que buscaba ir al duelo mano a mano con Rafael Nadal por el "1" del ránking.

En el arranque, fue muy parejo, la solidez de Juan Martín Del Potro con el saque (78%) le permitía mantener su servicio casi sin problemas y no dio chances de quiebre. Con números menores, el suizo tampoco fallaba y cuando lo hizo, el tandilense no perdonó, aprovechó su única chance de break point y se llevó el set por 7-5.

Parecía difícil que el argentino pudiera mantener ese ritmo e intensidad y algo de eso pasó, con Delpo con un porcentaje menor en el servicio, el control del juego fue para el suizo que levantó los suyos, que empezó a atacar más la red y se encaminó sin problemas a un 6-3 que dejaba todo como al principio.

La clave estuvo en el tercer capítulo y, ahí, se empezó a quebrar el paritdo. El tandilense mostró una notable mejoría en el revés y una derecha letal para tomar ventaja y lograr un quiebre que lo adelantó en el resultado. Sin embargo, Federer lo pudo recuperar para el 4-4 y fueron derechito al tie break, donde cualquier cosa podía pasar. El suizo golpeó en los momentos justos, logró "mini quiebres" pero, increíblemente, no los supo tomar a favor, tuvo cuatro sets points (dos con su servicio) y no supo cerrarlo, más allá de la precisión del argentino en pelotas calientes. Una fantástica devolución de revés, le dio el 10-8 en su primer set point y fue un golpe anímico importante.

En la cuarta manga, Del Potro tenía que mantener esa intensidad para no permitir la recuperación de Federer al que nunca hay que darl por "muerto". Y "La Torre de Tandil" hizo eso, le dio un nuevo golpe de nock out con un quiebre rápido para manejar el set con su servicio y definirlo con una derecha que decretó el 6-4 que sí desató el festejo y los brazos al cielo de Juan Martín Del Potro que bajó a la "Leyenda" y no se conforma, va por el número 1 del mundo, Rafael Nadal, para seguir soñando con repetir lo de aquel 2009 que no fue casualidad y que está cada vez más cerca.