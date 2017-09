La AAMH analiza la gestión y responde a las críticas

Desde hace ya un tiempo, el hockey local ha ido teniendo modificaciones que beneficiaron y potenciaron la competencia interna y le ayudaron a darle crecimiento a los clubes y los Seleccionados. La decisión que se tomó cuando asumió la gestión que encabeza Daniel Iza, de replantear los certámenes y lograr mayor competitividad, despertó más interés en los amantes de un deporte tradicional de la ciudad. En una extensa charla con 0223, el presidente de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey y el vice Gabriel Ceratto, contaron de estos avances, los proyectos, los objetivos y explicaron con claridad el tema del hockey masculino, una discusión constante y las "diferencias" con MDQ Hockey 06 que se deben limar para el bien del deporte.

-¿Cuánto tiempo llevan de gestión y qué balance pueden hacer?

-Daniel Iza: El año que viene se cumplen 4 años de que comenzamos con esta gestión y cada dos hay un recambio del 50% de autoridades. Cuando asumimos teníamos como desafío ordenar la parte de torneos que era uno de los mayores reclamos porque no era competitivo, había muchas fechas libres, porque no estaba organizado por líneas de juego por cantidad de jugadoras o divisiones que tenía cada club. Entonces elaboramos un mapa de la situación que estábamos y, a partir de ahí, desarrollamos un torneo que va a cumplir cuatro años y que más allá de que al principio tuvimos una resistencia, hoy creo que están todos alineados y ha rendido sus frutos.

-¿Cuáles fueron esos cambios?

DI-Teníamos que darle respuestas al crecimiento que había tenido el hockey, porque en un momento pasamos de tener 8 clubes a tener 24, de los cuales hay algunos que vienen de otro estracto deportivo-social, de otro ambito como son clubes de fútbol. Amalgamar todo eso no era fácil y lo que hicimos fue desarrollar un torneo con tres líneas: una Línea A con algunas exigencias, la línea B un poco más light y la Desarrollo que es la que vino a solucionar el tema de los clubes nuevos y esa fue la puerta de entrada, donde se van acomodando y de ahí creciendo. Ya vamos a cumplir cuatro años de este cambio que creo fue satisfactorio y ya estamos pensando para el año que viene o el próximo hacer una lectura del mapa deportivo e institucional que tenemos en la ciudad para replantear si es conveniente seguir con este formato o modificarlo. El hockey ha cambiado, hay que darle otra performance para ser competitivos, si queremos tener jugadoras dentro del sistema y también lo que se viene viendo dentro del plan nacional, es que hoy por hoy está empezando a tener cada vez más importancia la competencia de clubes que de Selecciones y parece que se apunta a eso. Entonces hay que desarrollar a los clubes y ellos en consecuencia van a traer mejores jugadoras a los seleccionados.

-¿Cómo se llevan adelante esas modificaciones?

DI -Hemos incorporado un grupo de trabajo a torneos que la mayoría son exjugadores, exentrenadores, que son los que van analizando y viendo qué es lo que se puede cambiar. Y eso lo queremos hacer en todas las áreas. Ahora estamos hablando de la conformación de una organización similar en seleccionados y árbitros. Estamos convocando gente que pueda abocar experiencia, la Asociación tiene que aprovechar que tenemos mucha gente de Mar del Plata dentro de los sistemas, en la Confederación, las Selecciones. Es un momento propicio para aprovechar y no lo tenemos que dejar pasar, porque lo podemos volcar a la actividad local. Lo mismo en la Federación Bonaerense, que cambió autoridades y tenemos cinco marplatenses dentro de la Comisión Directiva, eso significa que en la parte dirigencial vamos avanzando. Y esto es una pirámide, cuando tengamos mayor cantidad y calidad de dirigentes, todo va a ser mejor, porque son los que marcan el camino y facilitan el recurso para poder desarrollarlo.

Gabriel Ceratto -La Comisión de Torneos me la ofrecieron el año pasado y yo quería contar con cuatro personas para llevarla adelante. Y por suerte todos me dijeron que sí y fuimos para adelante. Ellos son Diego Landi, Germán Temperley, José Luis Robles y Gustavo Ríos, con los que conseguimos que el 25 de febrero le pudimos dar a los clubes cómo iba a ser el torneo, que empieza tal día y termina tal día. Hay detalles en el medio para corregir que nosotros nos vamos a llevar para mejorar para el año que viene, pero ya ha sido un avance importante, trabajando en grupo, buscando consenso en todas las situaciones, resolvemos de esa manera los disensos, manejandonos dentro del reglamento. La experiencia ha sido buena, el resultado es positivo, hoy la ciudad sabe a qué se juega y ahora nos tenemos que juntar para ver cómo podemos profundizar la competencia local de acuerdo a la cantidad de partidos. Hay una realidad, cuanta más competencia interna tenés, los Seleccionados mejor performance van a tener en los torneos argentinos. Buenos Aires tiene 36, 38 partidos al año y acá un poco menos, y esa es una ventaja importante.

DI -En base a la Comisión de Torneos hemos roto con una vieja rivalidad que había acá en Mar del Plata y que quizá colaboró con la falta de desarrollo del hockey en la ciudad. Esa rivalidad que había antes entre jugadores y clubes, que parecía que no nos podíamos sentar en una mesa a tratar de buscar puntos en común para ir para adelante. Siempre prevalecía el ego, me acuerdo de años de lucha cuando organizábamos torneos que una mitad iba para un lado, la otra mitad se oponía, traían la camiseta de sus clubes a la asociación y yo veo que eso ha cambiado. Tenemos una oportunidad única de tener puntos de contacto para tirar todos para adelante. Estamos todos más grandes y quizás eso también hace que hay cosas que quedaron atrás y ese grupo que se armó en otro momento era imposible y hoy se está haciendo.

-Eso permite que se sume cada vez más gente

DI -Por supuesto, porque tenemos apertura y también convocamos gente del hockey de toda la vida, experimentada, que las llamamos para que se sumen y nadie hasta el momento ha dicho que no o que no puede. Por el contrario, todos mostraron mucho entusiasmo, y eso nos da una oportunidad para aprovechar y entre todos levantar el hockey marplatense y lograr los objetivos como ciudad, somos la Asociación que más jugadoras tiene en la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos que pensar en ser los líderes de la región.

-Y dentro de los cambios, también se dieron en lo organizativo, con un control que nunca antes se tuvo.

GC -Este año iniciamos un proceso de control en varias áreas: control dirigencial, en la parte de torneos que tiene que ver con avanzar en las formalidades. Estamos bastante estrictos con el reglamento, con el listado de buena fe. Implementamos un sistema de gestión, que le ha cambiado la vida a la Asociación porque nos permite tener estadísticas, tener registro, control de la organización, de los partidos que se juegan, de la tabla de posiciones online terminada la fecha donde se cargan las planillas. Hemos logrado tener el control de la parte de árbitros también y estamos trabajando con el tema de los cursos, Daniel es vocal de la confederación y está a cargo de los árbitros a nivel nacional y eso nos va a permitir llegar a información, capacitación y nos va a posibilitar promocionar árbitros. Estamos en un momento donde hay mucha concientización a nivel dirigencial, incorporamos exjugadores que son los que le van a terminar dando el salto de calidad a la Asociación.

-¿Cómo se encuentra la situación de infraestructura de los clubes y el estado general de las canchas?

DI -La asociación de va nutriendo de gente nueva, con ganas, sentimos el apoyo de los clubes, vemos involucrado a los dirigentes también. Hemos crecido sustancialmente en escenarios deportivos, pasamos de tener una cancha con alfombra a tener once disponibles para la Asociación, una en Necochea que ya está puesta, una que se va a colocar en Balcarce, y eso también ayuda al crecimiento el deporte.

GC -De todas maneras, ese es un punto que se debería mejorar el de la infraestructura de los clubes que no tienen cancha. Si bien lo estamos resolviendo, hay graves problemas para ir diagramando las fechas. El Emder aporta tres canchas, las dos de arena y la de agua que la podemos usar un poco menos por disposición de ellos. Pero es un tema a resolver el de los clubes que se acercan a competir y no tienen predio, ya que en Primera División es obligatorio que sea en césped sintético, por lo que tienen que alquilar y económicamente les cuesta.

DI -Debemos reconocer que a comparación de años anteriores es un lujo, pero la realidad también es que vamos un poco atrás de los avances. En la Asociación Metropolitana ya están cambiando las canchas de arena por las de agua y acá todavía hay algunos que juegan en pasto. No todos los clubes tienen conciencia institucional del tema, capaz te marcan la cancha o no te la marcar y eventualmente sancionando. Lo que se logró con el cambio de formato del torneo, es que todo ese problema se da más en la Línea Desarrollo, antes era general . Ahora no, la Línea A y Línea B juegan en Sintético, no hay vuelta. La idea es poder llegar al año que viene y que ya no se juegue más en pasto, pero también sabemos que es un tema sacar a las jugadoras de los clubes de su cancha, por una cuestión de pertenencia, para ellas, para los dirigentes, para las familias. Sabemos que siempre vamos atrás, que tenemos una sola cancha de agua, que hoy ya está desactualizada. Por ejemplo en 2019 empieza la Liga Mundial de Hockey y ya la exigencia de cancha está no la pasaría.

-¿Cuál es la relación con el Emder?

DI -Tenemos una excelente relación, con las limitaciones lógicas que tienen todos los entes gubernamentales, que no tienen plata, que las horas extras están restringidas, que a los escenarios les falta mantenimiento, pero sabemos del esfuerzo que se hace. Nosotros sentimos todo el apoyo, Carlos (López Silva) es una persona del deporte, todos tenemos que colaborar, saber las limitaciones que hay, y ver cómo ayudamos con la gestión para sacar adelante el deporte. Además, el año pasado vino Holanda, vino Nueva Zelanda, no podemos decir que no hubo apoyo, es más, podría decir que no ha habido mucho interés interno en esas situaciones. Hemos tenido en ese momento clubes que no vinieron a ver un partido, cuando trajimos lo mejor de lo mejor. Tuvimos la final de los Juegos Olímpicos de Río acá, poco tiempo antes, jugando en nuestra cancha. Entonces, a veces no entendemos esas cosas que no pasan, que son cosas que tenemos que mejorar, es muy difícil traer esos equipos y se hace mucho esfuerzo. Este año va a venir Bélgica a jugar, ya nos avisaron, Los Leones van a venir a hacer pretemporada, todos quieren venir a Mar del Plata y eso es importante. Así que no aprovechar esas situaciones te hacen preguntar ¿qué nos pasa?.

-¿Qué planes tienen para los Seleccionados?

GC: Vamos a buscar jerarquizarlos a partir de una coordinación, a la brevedad vamos a hacer una reunión con todos los entrenadores para incluirlos en el sistema e intentaremos hacer un cambio de dirección. Vamos a tratar que la Asociación marque el camino, fije las pautas con el coordinador y una subcomisión de seleccionados que tenga más técnicos que puedan hablar de juego. Buscar ser más actuales a la hora de trabajar y más prolijos a la hora de decidir, de convocar, de transmitir. Hay un cuerpo de entrenadores en la ciudad jóvenes y a su vez experimentados, hay mucho buen laburo, entonces hay que aprovechar esa situación, nuclearlos, consensuar, bajar línea de trabajo y mejorar todo lo que se viene haciendo para el bien del hockey local.

-Otra cosa que se logró fue un beneficio para las seleccionadas que marcó un antes y un después

DI -Si, uno de los temas que había que cambiar cuando asumimos, era que el seleccionado no sea un castigo para el jugador. Antes, formar parte de una selección era "estás convocada, tenés que poner $4 mil para el viaje" y años atrás había jugadoras que iban a dos, más todas las competencias que hay de los clubes. Entonces se transforma en una erogación económica que muchos padres no pueden afrontar. Nuestro objetivo era empezar por el Seleccionado Mayor y hoy podemos decir que hace dos años, las chicas no pagan un peso por viajar, han viajado en avión porque se dio que el año pasado era en Tucumán, este que pasó en Salta y gracias al trabajo de las personas que están en el área de logística, se logró bajar costos y ponerlas arriba de un avión que no sólo jerarquiza desde la imagen, sino que es bueno desde lo deportivo porque no es lo mismo llegar en dos horas en avión que estar 20 arriba de un micro. Hoy por hoy lo tenemos con el Seleccionado Mayor, el año que viene intentaremos hacer lo mismo con el Junior y así veremos. Todos es difícil, porque son muchos los seleccionados, pero a medida que podamos lo seguiremos haciendo de manera gradual.