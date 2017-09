Pablo Micheli: “Hay sectores sindicales que no quieren ir al paro general para no perder privilegios”

“Estamos discutiendo la realización de un paro nacional pero vemos que algunos sectores sindicales intentan negociar con el gobierno para no realizar la huelga porque amenazan con investigar los patrimonios de los dirigentes sindicales”, aseguró este jueves el secretario general nacional de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien participó de un plenario de la Regional Mar del Plata, Balcarce y Mar Chiquita de la CTA-A con representantes de gran parte de las organizaciones nucleadas en la Central.

De esta manera, el dirigente disparó munición pesada contra los sindicalistas de la CGT. “Algunos sectores, con tal de no perder los privilegios, negocian en contra de realizar una medida de fuerza. Hay dirigentes que tienen problemas para mostrar sus declaraciones juradas y nos parece lamentable que el gobierno corra una medida de fuerza porque aprieta a los dirigentes sindicales”, aseveró en conferencia de prensa.

Por otra parte, al trazar un balance del panorama laboral local, Micheli dijo que “el ajuste contra los trabajadores no es un invento” y reparó en que “todos los informes hablan de pérdidas de cientos de miles de empleos calificados en diversos sectores industriales”. “El Gobierno dice que se crean nuevos empleos pero son para tercerizados o momentáneos de la obra pública por las elecciones”, evaluó, y aseveró: “Plantear que no hay que unirse con todas las centrales de trabajadores, es un suicidio; lamentamos que haya compañeros que no quieran dialogar”.

El Plenario se realizó en la sede del Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencia e Hipódromos de Mar del Plata. Allí también estuvieron José Rigane (CTA-Autónoma y secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata), Cristian Echeverría (Sitaclah), Gerado Cussi (Sindicato de Repositores), Carlos Amodey (Unión de Conductores de la Argentina) y Nando Acosta (CTA-A de Jujuy).

Sobre Santiago Maldonado

Pablo Micheli también se refirió al caso de Santiago Maldonado, el joven artesano que permanece desaparecido desde el 1 de agosto, después de que Gendarmería reprimiera una protesta en la ruta 40, en Chubut.

“Este gobierno neoliberal esconde que cuando envía a la Gendarmería, va con órdenes de represión salvaje y eso genera estas consecuencias”, sostuvo, y lamentó que el Estado se niegue a asumir la responsabilidad que tiene en el hecho.

A su vez, calificó de “vergüenza” que a nivel internacional se cuestione a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mientras “acá se la defiende”. “La represión de la protesta es una metodología que los gobernantes utilizan y este gobierno abusa de eso”, definió.