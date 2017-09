Chicos de 11 años jugaban con un arma, efectuaron un disparo y mataron a un amigo

Un chico de 11 años que había ido junto con compañeros de colegio a la casa de un amigo, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ballester, murió luego de recibir en forma accidental un disparo de un arma que encontraron en la vivienda y con la que se habían puesto a jugar.

El hecho, que se conoció este jueves, ocurrió el martes en una casa ubicada en José Ingenieros al 3100, en la mencionada localidad del partido de San Martín. La víctima fue identificada como Elio Martínez, quien recibió un disparo en el hombro izquierdo y falleció en el lugar, antes de que llegara la Policía y la ambulancia.

Todo comenzó cuando compañeros en la escuela Técnica 3 de San Martín se juntaron en la casa de uno de ellos para jugar. En un momento, los chicos comenzaron a buscar monedas para ir a comprar una gaseosa y hallaron un arma calibre 22 que sería del abuelo del menor que vive en la casa.

Comenzaron a manipularla pensando que no tenía municiones cuando de repente se escuchó una detonación y una bala impactó en uno de los menores, que inmediatamente cayó al suelo en un comedor diario, donde perdió gran cantidad de sangre. Al llegar la Policía y la ambulancia los profesionales constataron que el menor ya no tenía signos vitales.

Isabel Duarte, madre de la víctima, manifestó sus dudas respecto a cómo sucedieron los hechos y se quejó del accionar de la Policía. "Dijeron que el disparo fue en el hombro y en el certificado dice que fue en el pecho; me dijeron que eran tres chicos y la mamá me dijo que eran cinco. Yo tengo dudas", dijo.

En medio de su dolor, la mujer mencionó: "Me dijeron que murió a las cuatro de la tarde y a mí vinieron a avisarme a las ocho de la noche".

"Quiero saber todo lo que realmente pasó con mi hijo. No me dejaron ver el cuerpo; no me llevaron a reconocer el cuerpo en la morgue", dijo. Duarte aseguró que tuvo que pedir un abogado para ver a su hijo y comentó: "Le pude ver la carita cuando ya estaba en un cajón".

"Me molesta lo de la Policía, que hizo mal las cosas. Mi hijo tenía la mochila y ahí estaba el cuaderno de comunicados donde está el número de mi casa, de mi trabajo y nunca me informaron de nada", afirmó.

Intervino en la causa el fiscal Marcelo Brocca, a cargo del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín.