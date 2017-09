Los Seleccionados Sub 16 arrancaron en Tucumán

Las chicas Sub 16 sumaron un punto ante San Juan y el viernes irán por la clasificación ante Río Negro y Mendoza. (Foto: Gentileza Roxana Galbatti)

Se puso en marcha este jueves en Tucumán, el Campeonato Argentino Sub 16, que tiene la representación de los Seleccionados de damas y caballeros de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey. Como era de esperar, los varones tenías dos partidos sumamente difíciles y lo pagaron con sendas goleadas en contra,mientras que las chicas en su único encuentro igualaron con San Juan.

El equipo dirigido por Agustín Franco, tuvo una sola presentación en la jornada y estuvo en absoluta paridad ante las sanjuaninas, a tal punto que no se pudieron sacar ventaja y terminaron con el tablero en cero. El viernes tendrá acción por partida doble para cerrar la zona ante Mendoza y Río Negro, que en el debut se enfrentaron con triunfo categórico de las cuyanas por 11 a 0.

Distinto panorama tuvieron los representantes masculinos, que sabían que la tenían muy difícil. Y lo que pensaban se volvió realidad. A la mañana, recibieron un duro golpe de Buenos Aires que no le tuvo piedad y lo goleó por 16 a 0.En busca de la recuperación, por la tarde no pudieron hacer nada y fueron superados por Litoral 5 a 0. El viernes, los chicos gozarán de jornada libre y volverán a jugar el sábado con el tercero de la Zona C.

Resultados - Damas

Tandil 1 - Tucumán 4

Córdoba 3 - San Fe 1

AAMH 0 - San Juan 0

Río Negro 0 - Mendoza 11

Bahía Blanca 3 - Santiago del Estero 1

San Rafael 3 - Río Uruguay 2

Litoral 4 - Chubut 0

Buenos Aires 4 - Salta 0

Córdoba 2 - Tandil 2

Santa Fe 3 - Tucuman 1

Resultados - Caballeros

Chaco 0 - Santa Cruz 0

Tucumán 5 - Chile 0

Córdoba 5 - Río Negro 0

Tandil 4 - Entre Ríos 1

Buenos Aires 16 - AAMH 0

Salta 4 - Catamarca 2

Mendoza 1 - Santiago del Estero 1

Chile 4 - Santa Cruz 0

Río Negro 3 - Entre Ríos 1

Córdoba 7 - Tandil 1

Santiago del Estero 1 - Catamarca 2

Mendoza 2 - Salta 1

Litoral 5 - AAMH 0