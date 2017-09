Las chicas se juegan la permanencia ante Litoral

Después del empate de la jornada inaugural, en el segundo día de competencia el Seleccionado Femenino Sub 16 de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey no pudo hacer pie en el Campeonato Argentino de la categoría y sufrió dos derrotas que lo condenan a jugar el sábado por la permanencia ante Litoral.

No fue una jornada positiva para el seleccionado marplatense sub 16 de damas. Con las dos derrotas quedó último en la zona y de no ganar el sábado ante Litoral, no tendrá chances de mantener la categoría. Por la mañana, Mendoza fue mucho y las goleó por 4 a 1, con Micaela Casquero como autora del único gol. Por la tarde, en un encuentro más parejo, la derrota frente a Río Negro fue 2 a 1 y tanto llegó por intermedio de Valentina Coronel.

En el caso de los varones, que sufrieron dos duras derrotas en la jornada inaugural, gozaron de jornada libre y el sábado se enfrentarán ante Catamarca por el noveno al duodécimo lugar.