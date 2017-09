Del Potro quiere repetir la historia en Estados Unidos

En 2009, Del Potro aplastó a Rafael Nadal en la semifinal del US Open por un triple 6-2. Ojalá se repita.

Lo que todos esperaban sea una semifinal entre Roger Federer y Rafael Nadal que iba a poner en juego el primer puesto del ránking mundial, quedó en la nada. Porque Juan Martín Del Potro "metió la cola" y le aseguró el lugar de privilegio al español que, de todas maneras, intentará tomarse revancha de la semifinal de 2009, cuando el tandilense lo venció y terminó, a la postre, levantando el trofeo. No antes de las 18.30, el "Arthur Ashe" de Nueva York será escenario de un nuevo encuentro histórico para el tenis argentino.

La expectativa y las esperanzas después de increíble nivel mostrado ante Federer, ponen a Del Potro como un gran candidato a dar otro golpe y, por qué no, acercarse a su segundo US Open. En una piso que no es el preferido del español y con puntos cortos como le gusta a "La Torre de Tandil", las posibilidades de que el domingo el país se pare para ver la final del último Grand Slam de la temporada son grandes.

En un historial que tiene 8 victorias del mallorquín contra 5 del jugador serrano, los duelos más importantes quedaron en manos de Delpo, en la recordada semifinal de 2009, cuando lo despachó con un categórico triple 6-2 y en la misma instancia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde después cayó ante el británico Andy Murray. Para el español, queda en la retina el último punto de la final de la Copa Davis 2011, en el que su triunfo decretó el triunfo 3 a 1 para su equipo y una nueva coronación.

La historia es diferente. Más experimentados, con Nadal increíblemente otra vez en lo más alto del ránking y con Del Potro que pasó de la irregularidad a encontrar un nivel de menor a mayor que tuvo su pico en la victoria sobre Roger Federer en cuartos de final. La cita imperdible comenzará no antes de las 18.30 de Argentina y el tandilense tendrá nuevamente en vilo a los argentinos que, muchas veces, encuentran en el deporte una alegría.