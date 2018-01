Cierran tres casinos y hay malestar de los trabajadores: “Hay una total falta de sensibilidad”

María Eugenia Vidal anuncia este miércoles el cierre de los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, así como la licitación -por primera vez- de máquinas tragamonedas en todo el territorio bonaerense.

El cierre de las tres salas de juego sorprendió esta mañana a Daniel Méndez, presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, que en diálogo con 0223 manifestó su malestar con la medida implementada por la Gobernadora.

“Estuvimos reunidos con funcionarios de Lotería Provincial este 6 de enero pasado en la ceremonia de la primera bola del Casino y no transmitieron nada, ni siquiera preocupación. Había problemas con el casino de Necochea y se sabía que Valeria del Mar iba a cerrar pero no había nada de Mar de Ajó. Me sorprende la falta de sensibilidad porque detrás de estos anuncios, hay personas”, reclamó Méndez.

En ese contexto, el dirigente explicó que la situación de Necochea estaba siendo discutida en los últimos días del 2017 porque “el Municipio estaba en tratativas para buscar un nuevo lugar, mientras que el de Valeria se sabía que esta temporada iba a estar cerrado. Pero lo de Mar de Ajó es algo que desconocíamos”.

“En esa falta de sensibilidad, hablan que los empleados van a ser relocalizados. Unos 20 trabajadores de Mar de Ajó tendrían que manejar, incluso de noche, unos 60 kilómetros hasta el casino más cercano que es el de Pinamar y los de Necochea unos 100 kilómetros hasta Miramar. ¿Cómo vas a proyectar una vida así los próximos 30 años hasta que te jubiles?, se preguntó Méndez.

En tal sentido, Méndez responsabilizó a “una total falta de inversión de muchos años y a esta administración que está para gobernar y que no la pelea para mantener los casinos. El juego da dinero pero si lo explotas mal, nada te va a dar plata y después es muy fácil justificar un cierre cuando no hiciste bien las cosas”, concluyó el gremialista.