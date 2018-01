Merecida distinción a la nadadora Guillermina Ruggiero

En el Honorable Concejo de Deliberantes de la Municipalidad de General Pueyrredon la nadadora marplatense Guillermina Ruggiero recibió un reconocimiento al Mérito Deportivo tras competir en el Mundial Junior en Indianápolis y culminar el año con dos récords en los 50 mts.

En la destacada mención a la deportista del Club Kimberley estuvo presente el titular del EMDER, Prof. Carlos López Silva, Guillermo Sáenz Saralegui (Presidente del Cuerpo), concejales Patricia Serventich, Marcelo Carrara, Guillermo Volponi, Mercedes Morro y Ariel Ciano.

Guillermina Ruggiero tuvo una nueva experiencia como deportista, la Municipalidad le entregó el reconocimiento al Mérito Deportivo tras sus logros en el 2017. Ante este acontecimiento la deportista marplatense reconoció “estuve muy emocionada todo el tiempo, porque ver todos mis logros este año me di cuenta que fue un gran año y me dan ganas de seguir por mas con mas objetivos”.

La nadadora marplatense de 15 años asiste al colegio y para lograr un gran nivel como deportista tiene el apoyo de todos, y el Instituto Esquiu no es la excepción “esta bueno ir al colegio porque me da una rutina de seguimiento que me mantengo, me ayudan cambiamos días de pruebas para seguir adelante, y eso me viene muy bien. Recibo un apoyo terrible, con el tema de las faltas y todo eso es muy bueno”.

Federico Ané entrenador de la deportista enalteció la importancia de estos reconocimientos, “esto es fundamental, en el apoyo a los deportistas de nuestro deporte que es súper amateur con poca trascendencia y poco reconocimiento”. Además agregó “es una nena que viene haciendo año a año experiencia internacional lo cual la esta catapultando cada vez mas alto y este tipo de reconocimientos son la base que ella necesita para mantenerse con energía y la pisada firme para seguir avanzando”.

También destacó el gran año de su deportista “lo que hizo Guille este año es importantísimo, logro entrar al Mundial siendo dos años más chica que la categoría más grande. Pudo hacer la experiencia, pudo sumar metros a nivel internacional. Corrió el Sudamericano en abril, el Mundial en agosto y culminó el año con dos record en 50 mts.”

Así como otros deportistas destacados de la ciudad la velocista de Kimberley también tiene un vida de entrenamiento, competencia y escuela. En lo que respecta a esta vida de tantas exigencias Federico Ané reconoció “a los deportistas destacados como ella nosotros tratamos de poder adaptarles el entrenamiento para que no dejen de hacer nada”.

“Hoy en día Guido Buscaglia que es el nadador más destacado de la ciudad esta yendo a la facultad, depende de la voluntad del chico de los deportistas, del apoyo de la familia y que los entrenadores entendamos que tienen que hacer todo y tratar de que todo tenga el mismo peso para cumplir con los requisitos tanto en la pileta como en las aulas”, agregó el entrenador.

Guillermina Ruggiero buscará nuevas clasificaciones para este año pero su mira esta puesta en el 2019, “este año están los YOG (Juegos de la Juventud) 2018 Buenos Aires , yo estoy en la marca B, hay mas instancias para lograr la marca A. Pero mi gran enfoque es en el 2019 con el Mundial Juvenil y el Sudamericano”.