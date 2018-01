Por una pintada detuvieron a 4 militantes del Partido Obrero

Cuatro militantes del Partido Obrero de Mar del Plata fueron detenidos por la policía poco después de las 20 del miércoles por realizar unas pintadas sobre un paredón, a unos 100 metros de la entrada del Parque Camet, convocando a una marcha por la libertad de César Arakaki y de Dimas Ponce, detenidos durante la protesta frente al Congreso por la reforma jubilatoria. Tres horas después fueron liberados.

Pablo Barragán, Gastón Cotta,Mauricio Parzapoli, Jose Mouzo Fortes, fueron detenidos ayer a la noche y según denunciaron desde el Partido Obrero “fueron llevados a la comisaria, esposados y luego de 2 horas trasladados a la comisaría 7° en Acevedo 6221 donde fueron alojados”.

Para Alejandro Martínez, referente del PO en Mar del Plata, “ver a cuatro jovenes esposados como delincuentes por hacer una pintada, verdugueados por la policia fue lamentable. Es una campaña contra la izquierda y las organizaciones populares y en particular contra el partido obrero. La hemos sufrido casi con todos los gobiernos de la dictadura para acá. Algunos estamos curtidos en esto, pero no nos van a callar. Busca atemorizar a los trabajadores y militantes, para que no salgan a luchar como lo hicieron el 14 y el 18 o la moviliacion y escrache a Etchecolaz. El gobierno no tiene otra respuesta que demonizar a nuestros compañeros”, denunció.

No,No nos sacarán de las calles,ni de la lucha.¡¡Vamos,compañeros,a derrotar está política de guerra a los trabajadores!! pic.twitter.com/13ZNXEYcCV — Alejandro J Martínez (@alemilitante) January 11, 2018

La detención de los militantes del Partido Obrero local, tuvo inmediata repercusión en varios dirigentes de izquierda, que denunciaron el accionar policial y llamaron masivamente a concurrir a una marcha a nivel nacional reclamando la liberación de César Arakaki y de Dimas Ponce, que en Capital Federal será desde las 17 en el Congreso y que en Mar del Plata arrancará a las 19 desde San Martín y Mitre.