"Hasta que no se encuentren restos, para nosotros están con vida"

A 57 días de la desaparición del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes, los familiares de los marinos mantienen una fe a prueba de todo: pese a que la búsqueda del navío en el Atlántico Sur no arrojó ningún resultado, no pierden la esperanza de hallar a los submarinistas con vida.

Tras cuestionar a la Armada Argentina por las falencias en el operativo de búsqueda del submarino y también en la contención que se le brinda a las familias, Cristian Mendez, cuñado del tripulante Celso Vallejos, se refirió puntualmente a un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI) dado a conocer en las últimas horas, en el que se asegura que "debido a la presión por la profundidad", el casco del sumergible "se pulverizó por completo en 40 milisegundos" y se hundió "verticalmente".

"Es una hipótesis, pero hasta que no se encuentren restos, flujos en el agua, para nosotros están con vida", enfatizó, y pidió a los medios de comunicación que no se hagan eco de esas versiones que "no son más que hipótesis".