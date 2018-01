En Mar del Plata los deja trabajar sólo 6 días al mes pero en Puerto Madryn abrió tres fábricas nuevas

Xu Hai Jun, conocido en el ambiente de la pesca por su nombre de fantasía “Jaime”, compró en junio del año pasado el paquete accionario de la empresa Ian Fish Patagonian Seafood S.A. de Puerto Madryn. Fue una de las últimas incursiones del empresario chino en el negocio pesquero en Chubut. Aunque solía tener su base de operaciones en Mar del Plata, la Patagonia se lleva desde hace tiempo el máximo de sus intereses económicos.

En paralelo a la ampliación de su negocio en el sur, la situación de sus dos empresas en Mar del Plata tiene muy preocupados a los 80 trabajadores que se desempeñan en la fábrica de Posadas y Ortiz de Zárate, donde funcionan Nemsa (Nueva Explotación Marítima SA) y Pesquera Mar Chiquita SA.

Desde el lunes pasado, con coordinación de los delegados del Soip, Noelia Mansilla y Cristian Moyano, los empleados de Jaime decidieron acampar en las instalaciones del lugar para visibilizar su situación y reclaman por el accionar del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el lunes próximo tendrán una audiencia.

En diálogo con 0223, los dirigentes sindicales explicaron que la manifestación se realiza “por un reclamo de trabajo que lleva ya mucho tiempo sin respuesta”. “Desde hace un año estamos trabajando tres veces por quincena, esta situación la llevamos al ministerio de Trabajo, tuvimos algunas audiencias pero el dueño nunca se presentó. Una sola vez tuvimos una reunión con él, se comprometió a traer más trabajo y eso nunca sucedió”, detalló Mansilla al respecto.

La situación es dramática ya que la política implementada por Jaime para que los trabajadores cumplan sus funciones sólo 2 o 3 veces por quincena, genera que cobren apenas el salario Mínimo, Vital y Móvil, de aproximadamente $7000. “Somos 80 familias afectadas y ninguna puede vivir con ese dinero. Este acampe es la única manera que tenemos de pedir algo. Creemos que allá tiene mucha gente trabajando, pero no sabemos si blanqueadas” sumó Moyano por su parte.

“Realizamos muchas asambleas dentro de la fábrica. Lo único que pedimos es trabajo. Nosotros no dependemos del puerto de Mar del Plata, dependemos de las tres fábricas que Jaime tiene aparte en el sur, en Puerto Madryn, donde procesa el langostino, algo que hacíamos todos los años acá” explicó la delegada del Soip.

En ese sentido, los dirigentes aclararon que se enteraron “de que él fue abriendo frigoríficos en el sur y así, el pescado que traía del sur para elaborarlo acá, lo empezó a elaborar directamente allá y este lugar lo utiliza solo como depósito para poder exportar, porque este es el único lugar por donde puede exportar la mercadería”.

Al tanto de que no es fácil habilitar otro sitio de exportación, los trabajadores creen que Jaime nunca cerrará su empresa en Mar del Plata. Sin embargo, contaron que el empresario chino “nunca vino a plantearnos que si nosotros estábamos mal económicamete, podíamos irnos a trabajar allá, tener la posibilidad de viajar. No hubo nada de eso. Solo le pidió a los encargados de acá que lleven parientes o amigos a trabajar al sur. Y creemos que es para que nosotros no sepamos como tiene a la gente trabajando allá, donde las plantas están operativas las 24 horas”.