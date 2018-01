Huracán aprovechó la única del complemento y festejó

Los jugadores de Huracán abrazan a Briasco, que tuvo poca participación, pero en la única que le quedó no perdonó, para sellar el 1 a 0 final. (Foto: Tw @TyCSports)

La única diferencia en el partido, fue el gol. De no ser por esa muy buena jugada colectiva que empezó Montenegro, siguió Araujo y concretó Briasco, todo se encaminaba para un final con el marcador en blanco. Porque el trámite fue equilibrado, hubo pocas situaciones de gol y había sido un poco Banfield en la primera mitad. Pero el que ganó fue Huracán, que se impuso por 1 a 0 y se quedó con el segundo partido del fútbol de verano en el José María Minella.

El primer tiempo fue el clásico de toda pretemporada. La diferencia, que no se hizo en el lugar donde entrenan, con pecheras y un integrante del cuerpo técnico haciendo las veces del árbitro. Fue a puertas abiertas en el José María Minella, sin mucha gente, pero con las hinchadas que nunca faltan, televisado y con todo lo que tiene que tener un encuentro de estas características. En lo futbolístico, difícil de aguantar. Se hizo larga la etapa inicial, y eso que los dos equipos pusieron casi lo mejor que tienen a disposición, la propuesta de Banfield es interesante, muchos jugadores de vocación ofensiva, pero que se notó que están imprecisos.

Comenzó apenas mejor Huracán de la mano de Montenegro, pero justamente un error del "Rolfi" lo puso al "taladro" cerca de la apertura del marcador. Un pase mal dado en tres cuartos de cancha, dejó a su equipo mal parado, Bertolo buscó a Cvitanich que amagó a pivotear y la paró, vio pasar a Dátolo a la carrera y lanzó el pase para el exBoca que dejó en el camino la rápida salida de García, pero se le fue muy larga, al costado del área y casi sin ángulo y mucha gente en el área chica, definió desviado. La respuesta del "Globo" no se hizo esperar. Mancinelli trasladó sin problemas hasta psar la mitad de la cancha y cuando nadie lo esperaba, sacó un pas bárbaro, en cortada para Mariano González que sorprendió por la izquierda y chocó con la buena respuesta de Arboleda que la sacó al córner.

Los dos tenían buenas intenciones pero poca profundidad. A los de Alfaro les costaba más llevarle la pelota al solitario Briasco y probaba con remates desde afuera que no tuvieron dirección. Los de Píccoli (en reemplazo del operado Falcioni), tenían más juego, mucha movilidad, aparecía Dátolo, se cerraban Sperdutti y Bertolo, aparecía Mouche y pivoteaba Cvitanich. Y cuando se juntaban, generaban. El exBoca y Palmeiras metió un buen desborde por derecha, levantó el centro al segundo palo para que el capitán metiera el frentazo que fue directo al caño derecho y, en el rebote, Sperdutti, exigido, la tiró por encima del travesaño. La última de la etapa también fue del "Taladro" con una gran jugada colectiva que la arrancó por izquierda, la tocaron todos los de mitad de cancha para arriba, terminó con Bettini por derecha que metió un centro que Cvitanich cabeceó apenas alto. Eso fue todo lo que pasó en los 45' iniciales y se fueron al vestuario con el marcador en blanco.

En el complemento no pasaba nada, el primer cuarto de hora había pasado con toques intrascendentes de ambos lados y nula participación de los arqueros. Nada hacía pensar que podía aparecer un gol. Sin embargo, Huracán sacó una gran jugada de la galera. Nació en los pies de Montenegro que tuvo claridad para encontrar la trepada de Araujo y el lateral, de primera, sacó el centro-pase rasante al medio para Norberto Briasco, que casi no la había tocado y tirándose al piso sentenció a Arboleda para poner el inesperado 1 a 0 para el "globo".

Con la desventaja, Banfield se adelantó más y trató de llevar el partido a campo rival. Pero Huracán, con la experiencia de sus jugadores, lo aguantaba bien y achicaba los espacios cuando no la tenía y la manejaba con criterio cuando se hacía de la pelota. Entonces, no pasaba mayores sobresaltos y veía correr los minutos sin poner en riesgo la victoria. Apenas un cabezazo de Civelli que se fue por encima del travesaño y un remate desviado de Álvarez, fue lo que pudo hacer el equipo de Píccoli que realizó variantes pero no pudo mejorar el funcionamiento ofensivo.

Fue triunfo de Huracán por 1 a 0, una buena noticia para Gustavo Alfaro que sigue buscando algún jugador para reemplazar la inestimable baja de Ramón Ábila y la posible salida de Romero Gamarra. Apenas un aviso para los de Falcioni, que tendrán doble competencia con la Superliga y la Copa Libertadores.