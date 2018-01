Llega al escenario Manicomio del Terror

Manicomio del Terror crea un ambiente de suspenso y terror para los amantes del género y para todo curioso que se anime a sumergirse en un oscuro y sangriento psiquiátrico donde nada es lo que parece. El próximo sábado 13 a las 22, se presentaran en Abbey Road (Juan B. Justo 620).

Una vivencia no convencional, donde el público no sabrá si es espectador o participe de esta experiencia única de Rock, perversiones, experimentos, torturas, terapias de electroshock, lobotomías, hacinamiento, freaks, Banda en vivo ,Suspensión Corporal, Shibari, Fakirismo, Cama de Clavos, Perforaciones, contorsionismo, suspensión de pene, pirofagia, bondage y performers insanos que no te van a dejar tranquilo.