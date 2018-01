Peñarol tuvo todo para ganarlo, pero San Lorenzo le propinó una dura caída

Perder con el bicampeón San Lorenzo está en los planes de cualquier equipo de la Liga Nacional de Básquetbol. Pero caer habiendo hecho un gran partido durante 30 minutos, y con ese rival disminuído por bajas en la previa y dentro del mismo juego, duele mucho. Peñarol tenía todo para festejar ante su visitante, con una gran defensa y un Kyle Lamonte encendido (29 puntos, 5/7 en triples). Pero permitió la reacción del elenco de Boedo, que en el cuarto final se impuso 39-19 y se quedó con la victoria 87 a 81 en el Polideportivo Islas Malvinas y por la Liga Nacional.

Antes del clásico del sábado 20, Peñarol visitará el lunes a Quimsa en Santiago del Estero, y el miércoles a Comunicaciones en Corrientes.

La noche bañada de humedad pintaba bárbaro para el "Milrayitas". Concentración, esfuerzo, ataques por momentos fluídos. Una ventaja de +16 antes de entrar al cuarto final y un San Lorenzo que en la previa no contaba con Matías Sandes y Calfani. Pero todo se dio vuelta. Peñarol terminó con un Leonardo Gutiérrez desencajado con los árbitros -recibió un técnico decisivo en su contra-, y sus jugadores cabizbajos por no haber frenado a un campeonazo que contó con un Dar Tucker que no había aparecido en toda la noche, pero se guardó lo mejor al final con sus penetraciones.

El juego comenzó parejo. Pero Peñarol sacó un parcial de 7-0 de la mano de Lamonte para ponerse al frente 15-10. Con rotación permanente desde el banco, generó una defensa sólida que complicó al rival (tuvo 7 pérdidas). El primer "chico" quedó para el local, 20 a 14.

El segundo cuarto no empezó bien para Peñarol, con tres pérdidas en dos minutos y medio y un parcial en contra 8-2 de San Lorenzo, que igualó en 22 y llevó a Gutiérrez a pedir un minuto. Luego, con tres libres de Safar el elenco de Boeado pasó al frente (26-27) pero fue algo efímero.

El "Milrayitas" se reacomodó, y de la mano de Lamonte y un buen aporte de Alloatti retomó el liderazgo (31-27). Minuto ahora de Gonzalo García. Pero a las limitaciones en la rotación para la visita, se sumó el mal momento del cubano Ferrer: llegó a la cuarta falta tempranamente, con dos de ellas cobradas luego de defender a Lamonte y tener un cruce con Martín Leiva (antideportiva).

Nicolás Gianella le puso el "moño" al cierre del primer tiempo, con dos dobles corriendo la cancha y un triple. También Slider anotó desde el perímetro. Peñarol terminó yendose al descanso con la máxima ventaja de la noche (41-29).

A la vuelta, San Lorenzo buscó la lógica reacción. En tres minutos y medio se situó 43-38 abajo, propiciando el minuto de Gutiérrez. Un triple de Zurschmitten (51-45) y el regreso al juego de Lamonte reacomodaron las cosas para el local. El norteamericano, lúcido, anotó desde la línea tras un robo suyo y anotó un triple al filo de la posesión (2m04) que hizo estallar al estadio. Peñarol sacó la máxima de la noche, 62-46, y nadie imaginaría lo que luego sucedería (cerró al frente 62-48).

Otra vez San Lorenzo, en tres minutos y medio, redondeó un parcial de 15 a 0 letal, con triples de Deck y un Dar Tucker que empezó a ser decisivo. Así, igualó en 65. La visita perdió a Ferrer por cinco infracciones. Con Lamonte y Alloatti, más una penetración de Gianella, Peñarol salió del apuro (72-68). Sin embargo sus ataques cada vez eran más forzados. En el azulgrana también llegó a la quinta el excompañero de Ginóbili en San Antonio, Blair. Sin juego interno, San Lorenzo quedó con un equipo liviano en cancha (Aguirre, Safar, Deck, Mata y Tucker).

A Peñarol solo lo sostenía Lamonte. Triple para un 77-73 a falta de 3m19s. Pero Tucker y sus penetraciones siguieron dañando. Y una contra con doble de Mata posicionó a San Lorenzo al frente, 77-78, a 1m58s. Luego vino un técnico a Leo Gutiérrez por protestar una falta no sancionada de Mata sobre Alloatti, y tras el libre anotado, San Lorenzo aprovechó la posesión con triple de Safar (77-82). Fue el final. No hubo reacción, y el bicampeón ganó un partido increíble haciendo gala de su jerarquía, aún en una noche que parecía ser para el olvido.

Síntesis

Peñarol (81): Nicolás Gianella 16, Kyle Lamonte 29, Steffphon Pettigrew (X) 6, Alejandro Diez 4 y Martín Leiva 4 (FI). Jonatan Slider 7, Alejandro Alloatti 12, Nicolás Zurschmitten 3, Diego Guaita 0, Tomás Monacchi 0 y Juan Martín Fernández 0. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

San Lorenzo (87): Nicolás Aguirre 14, Dar Tucker 18, Marcos Mata 10, Gabriel Deck 19 y Javier Justiz (X) 10 (FI). DeJuan Blair (X) 9, Selem Safar 7 y José Vildoza 0. Entrenador: Gonzalo García.

Parciales: 20-14; 20-14 (41-29), 21-15 (62-48) y 19-39 (81-87).

Árbitros: Alejandro Chiti, Javier Mendoza y Javier Sánchez.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.