Un nene de 12 años estaba desaparecido y lo encontró la policía: a los 15 minutos huyó de la comisaría

La policía busca desde este viernes a Javier Esperante, un nene de 12 años que padece el síndrome de Asperger y de esquizofrenia precoz. El niño huyó ayer de su casa de Santa Cruz y Victoriano Montes alrededor de las 17.30 y un par de horas después fue encontrado por la policía. A los pocos minutos, huyó de la Comisaría Primera.

“La policía lo había encontrado en el Shopping Los Gallegos y lo tenían en la Primera. Cuando estaba levantando la denuncia, le suena el teléfono a mi exsuegra y el nene, que estaba con ella y rodeado de policías, se escapó. Es de no creer”, contó a 0223, Karina, la mamá de Javier.

La mujer aclaró que su hijo “hace más de 12 horas que no toma su medicación” y que esta desaparición no es la primera. “Se escapó otras veces pero apareció a las 3 horas en la casa de su abuela. Pero ahora no aparece. Estamos preocupados”, dijo Karina, al tiempo que aclaró que el apellido de Javier es Esperante y no Esperanto, como se está difundiendo a través de las redes sociales.

Javier mide 1,60 metros de altura, 55 kilos, tez blanca y ojos marrones. Cualquier información para dar con su paradero, por favor llamar al 911 o al 223 632-8781.