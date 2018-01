Visitaba la Laguna, quiso utilizar el baño público y tuvo que trasladarse hasta Sierra de los Padres

María Laura es rosarina pero desde hace 16 años vive en Mar del Plata. El domingo pasado, junto con unos allegados que recibió en la ciudad, salió a pasear y decidió llevarlos a conocer la Laguna de los Padres. Lo que era un gran plan de ocio, terminó en un enojo abrupto y en una indignación manifiesta. “Capaz que al no haber nacido acá, a pesar de residir hace mucho tiempo, veo a la ciudad como una turista” le cuenta esta mujer a 0223 luego de lo vivido el último fin de semana.

Tras recorrer el hermoso espejo de agua, María Laura se acercó hasta la zona en la que tienen sus instalaciones los guardaparques a cargo del lugar. Quería utilizar el baño público y se encontró con un espacio absolutamente fuera de mantenimiento. “Eran aproximadamente las 18 horas, estábamos con una criatura, necesitábamos utilizar algún sanitario pero nos encontramos con las instalaciones hechas un auténtico asco”, describió.

“Además de que era todo una mugre, había papeles usados hasta la altura de algunos de los inodoros y un colchón donde dormía un perro. En la entrada nos encontramos incluso con un cartel que te indica que hay que llamar al Emder por si tenías algún reclamo sobre los baños”, detalló María Laura.

La mujer procedió a comunicarse a ese número, pero recibió una respuesta que la desanimó por completo. “Primero me atendió una chica y luego me pasaron con otra persona que me dijo que si tenía alguna denuncia por realizar debía ser exclusivamente por escrito y ser entregada personalmente en el Emder”.

María Laura debió seguir camino hasta Sierra de los Padres y utilizar el baño de una heladería. Antes de irse decidió sacar fotos del lugar y no dudó en contactarse con este medio para contar lo sucedido. “Después cuando no viene la gente a Mar del Plata nos quejamos”, reflexionó.