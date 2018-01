Boudou ya está en su casa: “Que no haya ni un solo preso político más en Argentina”

Tras la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah de revocarle la prisión preventiva a Amado Boudou en la causa por las irregularidades en la rendición de viáticos del Ministerio de Economía, el expresidente de Cristina Kirchner recuperó su libertad y ya está en su casa, un departamento en el barrio porteño de Barracas.

Poco después de salir de la cárcel de Ezeiza, Boudou criticó a la Justicia y sostuvo que los dirigentes kirchneristas detenidos en los últimos meses “son perseguidos”.

“No quiero ocuparme de mí, sino de los compañeros y compañeras que están detenidos con prisión preventiva. Los que son perseguidos. Es un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia”, cuestionó Boudou y agregó: “Hay que luchar para que no haya ni un solo preso político más en Argentina”.

"Me parece que el poder judicial está haciendo abuso. Y no es por mí que logré la libertad, sino por todos los compañeros que están detenidos en todo el país y esto es una situación grave". Tampoco quiso dar nombres propios o apuntar contra ningún dirigente político: "Acá no importa quién es el responsable. Tampoco importan los 70 días. Importa lo que está en juego en el país".

Boudou se mudó de Puerto Madero a un departamento exclusivo en el barrio de Barracas. (Foto: Clarín)

Otras frases de Boudou

"Es muy duro perder la libertad y es muy duro para todos los familiares. Son condiciones muy duras. Y nosotros estuvimos en un penal de máxima seguridad sin ningún privilegio. De todas maneras, quiero destacar el profesionalismo del sistema penitenciario federal. No nos trataron con simpatía, obviamente. Pero siempre fue un trato respetuoso".

"Un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó estos días me contó que esto ya pasó en la Argentina, que no hay desde 1810 doce años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular. Lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto".

"Pasé estos días con mucha tranquilidad y mucha fe. Muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso te da mucha fortaleza".

"No quiero dejar este momento sin mandarle un enorme abrazo a todos los compañeros que se acercaron a manifestar su apoyo".

"En estos días también estuvo presa la ley de movilidad de los jubilados"

"Quiero volver a mi casa, quiero ver a mi mujer, que fue muy importante en estos días. Quiero ver cómo están León y Simón que estuvieron engordando estos días.

Su futuro en la política: "No podés volver de donde no te fuiste".