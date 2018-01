Mirtha Legrand fue a ver a Fátima al teatro

Mirtha Legrand visito junto a amigos, la obra de Fátima Florez “Fátima Superstar”, el pasado viernes. Se ubicó en la fila 7 y no solo se río sino que aplaudió de pie su imitación. Esto despejo los rumores que decían que no asistiría a verla ya que no había recibió buenos comentarios sobre su imitación.

Junto a la presencia de la actriz desfilarán sus creaciones que incluyen entre otras a Jennifer López, Gladys La Bomba Tucumana, Michael Jackson, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

La acompaña Julián Labruna y el reconocido imitador Fernando Samartín a los que se suma un elenco de 16 artistas bailarines, músicos, acróbatas y cantantes.

“Fátima Superstar”, debido al suceso, agregó nuevas funciones y desde esta semana tendrá doble función los miércoles , viernes y sábados en el Teatro Roxy de Mar del Plata.