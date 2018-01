Tremenda #Zalipa en Las Toscas

"Tuve un sueño increíble @Martín Coggi. En una velada de box solidario (boxeadores y famosos), vos y yo nos dábamos una #Zalipa terrible". Un simple tweet del animador y conductor Pato Galván al "Principito", fue el primer paso para que ese sueño se convierta en realidad. Y fue Mar del Plata, la Playa Las Toscas, quien recibió este evento que reunió a boxeadores con gente del espectáculo, que tuvo un fin benéfico que dejó muy conformes a los organizadores y que sembró una semilla para muchas ideas que surgirán de acá en adelante con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan.

El clima no era el ideal. Porque estaba fresco y el cielo amenazante podía espoantar a quienes se acercaran a la costa marplatense. Sin embargo, durante todo el domingo fueron muchos los que fueron a canjear su donación (libros, pañales y zapatillas) por una entrada para estar cerca del ring. Y a las 17, cuando se abrieron las puertas, no paraba de ingresar gente y otros que se prepararon el mate y siguieron todo atentamente desde el césped que se encuentra apenas abajo del Boulevard Marítimo.

Todos los que sumaron a la idea de Galván no sólo que no fallaron, sino que se pusieron la camiseta y brindaron un lindo espectáculo. Comenzó con una clínica del excampeón mundial Juan Martín "Latigo" Coggi, que después recibió a representantes de distintos gimnasios de la ciudad que "guantearon" para el deleite de los fanáticos del deporte. Entre ellos, no podía faltar uno de los grandes exponentes de la ciudad, el "Siru" Rubén Acosta. Tampoco faltó el Himno Nacional Argentino, cantado con emoción por la gran cantidad de gente que se presentó.

El plato fuerte, sin dudas, estaba en las tres exhibiciones programadas. Las dos campeonas del mundo argentinas, Yesica Bopp y Érica Farías se midieron en un cuadrilátero, algo que de manera oficial no podría suceder porque son distintas categorías. Divertidas, "Tuti" y "La Pantera" se divirtieron y se "tiraron" alguna mano, ante la atenta mirada de Coggi y el bailarín Maximiliano Guerra, que fue a mostrar su talento bailando y formó parte del jurado. Como no podía ser de otra manera, deleitó con un tango en el ring para amenizar la espera del segundo combate.

En el "semifondo", se dio el gran sueño de Pato Galván. El animador se animó, subió enmascarado y se puso cara a cara con Martín Coggi hijo. Y más allá de algunas manos que volaron, movimientos divertidos y un show aparte que divirtió a los presentes, el "Principito" le dio su merecido a Galván y fue declarado ganador por el notable jurado del que también participaron los actores Facundo Arana y el "Puma"Goity.

Sin dudas el plato fuerte era la presentación de Sergio "Maravilla" Martínez. El mejor boxeador argentino del último tiempo, se enfrentó al actor Luciano Castro, un fanático del boxeo que lo practica y que no se apichonó ante el excampeón mundial. Entonces, además del show, se vieron buenos movimientos y mucha técnica durante tres rounds, además de golpes que llegaron a destino y levantaron al público en Las Toscas.

El final, ya entrada la noche, fue con aplausos, el agradecimiento de Galván y los organizadores, la satisfacción de los comedores locales que todavía hay gente que se acuerda de ellos y el compromiso de todos de seguir adelante con estas ideas. Con más eventos de boxeo de este tipo, con el fin de ayudar, y con espectáculos también de otros deportes que van a empezar a tomar forma para que #Zalipa no sea un hecho aislado.