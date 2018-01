Municipales piden a Arroyo que se aplique “cuanto antes” la cláusula gatillo para aumentar salarios

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) le están reclamando al Ejecutivo local que active la “cláusula gatillo” acordada en el mes junio y les otorgue un nuevo aumento salarial a los casi 11 mil trabajadores de la comuna de General Pueyrredon.

En declaraciones a Radio 10 Mar del Plata, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Daniel Zacarías, explicó que “en el acuerdo que hemos firmado en junio del año pasado para la primera etapa se había acordado una suba del 12% y dos cláusulas gatillo, una para septiembre, y otra para diciembre en septiembre, de acuerdo a la inflación, se aplicó un 5,6% sobre los valores del sueldo del mes de febrero y en este caso, hay que completar sobre el salario diciembre, el porcentaje para llegar al 24.8% que ha marcado el Indec".

En ese sentido, el gremialista afirmó que “el pedido se hizo ante el intendente. De acuerdo al compromiso que hemos acordado, que fue el propio Ejecutivo el que ha propuesto hacerlo de ese modo. Con algunas dudas en aquel momento, aceptamos”.

A continuación, Zacarías reclamó que “lo antes posible se haga efectivo ese pago. Hemos aceptado lo que propuso el intendente, hay un acta de acuerdo firmado por todas las partes, hay un compromiso institucional, no hay forma que no se cumpla”.

Sin embargo, el sindicalista consideró que el gobierno de Arroyo “es un poco extraño, entonces guardamos un margen de duda, pero en la práctica no debería haber ningún problema”. “Hay falta de diálogo”, subrayó.

Y remarcó que “es un Ejecutivo que no recibe a los gremios, que no recibe a las mutuales a pesar de que les adeuda millones de pesos y que está afectando al servicio del trabajor, y no recibe a mucha gente, instituciones que tienen requerimientos y que necesitan reunirse con él para destrabar estas cuestiones.

“A veces parece que recibe sólo a aquel que le llene el oído. No nos ha pasado antes, hemos pensado muy distinto con otros intendentes pero nunca nos ha pasado que no reciba a los trabajadores o a sus representantes”, sentenció.