El polémico multifunción, el pajarito y el pájaro y ¡dame las entradas!

¿De los dos lados del mostrador?

Carlos Irazoqui desembarcó en el gabinete de Carlos Arroyo luego de un conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). El objetivo del jefe comunal fue ponerlo justamente como nexo con los empleados municipales, para buscar horadar el poder del jefe histórico del STM Antonio Gilardi.

Irazoqui se había enfrentado a Gilardi en las elecciones de autoridades del gremio, pero no había logrado vencerlo con los votos de los trabajadores. Y con la propuesta de Arroyo encontró el modo de volverlo a enfrentar.

De perfil bajo, Irazoqui, quien en algún momento también había buscado presidir la CGT Regional Mar del Plata, fue enviado por el intendente para aquietar las aguas en la Delegación de Sierra de los Padres, cuando los empleados realizaron un paro de actividades en rechazo a los malos tratos que le propinaba la entonces delegada Stella Maris Marinier.

Subsanado ese conflicto y con nuevo delegado, Irazoqui volvió a una función en las sobras. Así fue que Arroyo lo mandó a “tapar” otro lío: Inspección General. Emiliano Mensor y Luis Melo fueron echados de la gestión en medio de una polémica que el propio intendente maximizó y dejó trascender que habría habido manejos turbios en el tratamiento de un expediente.

Y desde ahí, comenzó este verano a tomar protagonismo en distintos círculos, como los controles a los locales nocturnos. Y por estas horas se lo ve seguido en charlas con los empresarios de la noche marplatense.

A alguno se le ocurrió lanzar una pregunta al aire: “Che, ¿cómo llegó Irazoqui?”. Y la respuesta que le dio un conocedor de los pasillos municipales puede traer polémica: “Es íntimo amigo de uno de los dueños de la agencia de publicidad que le hizo la campaña a Arroyo para intendente. Seguro fue una devolución de favores”, disparó. Es una agencia que tiene relación con varios locales nocturnos que, dicen las malas lenguas, no serían taaaaan controlados como otros. Habrá más capítulos para esta novela.

El Pájaro y su archivo en la red del pajarito

El intendente Carlos Arroyo mantuvo una reunión con el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti “Nos reunimos con el Intendente Carlos Arroyo, junto con Rodríguez y Oxarango, sec. de la Unmdp. Vamos a profundizar el diálogo con la Municipalidad y el trabajo en común. Capacitación del personal municipal, vinculación de la carrera de medicina con los CAPS, entre otros temas”, escribió el titular de la Casa de Altos estudios en las redes sociales.

Las palabras de Lazzeretti dispararon algunos chascarrillos por parte del arroyismo. “El pájaro pasó del juicio político destituyente a querer trabajar en conjunto con Arroyo. La gente cambia”, lanzaron y recordaron quee n noviembre de 2016 el Rector escribió en Twittter: “Mar del Plata no se merece un Intendente como Arroyo. Los Concejales deben iniciar proceso de destitución ya! Artículo 249 de la LOM”.

“Admira al General Nazi Rommel y estuvo con Ali Seineldin coronel golpista en 1988 y 1990: que otra cosa podemos esperar? #BastaArroyo !!!”, agregaba Lazzeretti en la época que su sector del socialismo acordaba una alianza con el exintendente Gustavo que logró casi 4% de votos en la pasada elección.

Escándalo por las entradas

Los concejales no están pudiendo ponerse de acuerdo para resolver el reparto de las comisiones en el Concejo Deliberante. Sin embargo, cuentan que la semana pasada los concejales de todos los bloques llegaron a un acuerdo en un tema crucial para el municipio: las entradas gratis para los partidos del Torneo de Verano.

Según trascendió, los acuerdos que se firmaban años anteriores siempre incluían un paquete de entradas de protocolo para los ediles (dos plateas, un palco oficial y estacionamiento, como mínimo). En la dura renegociación de contrato, una de las variables que habría “entregado” Hernán Mourelle a cambio de que los ingresos sean más jugosos para el municipio fue justamente esas entradas de regalo.

“¿Cómo que no nos van a dar las entradas? ¡A mí que me den ya mis entradas!”, bramó una concejal, mientras que un par de otro bloque se sumó: “Ah, no, lo de Mourelle es impresentable”. Hubo otros que, con algo más de cordura, recordaron que el Concejo está paralizado porque no se resolvieron las comisiones. “A mí me gusta ir a la cancha, pero esto me parece un exceso”, dijo.

Con los grabadores prendidos, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Sáenz Saralegui, le cambió el eje a la polémica: “Lo de las entradas es menor, a nosotros lo que nos preocupa es que el Ejecutivo no haya mandado el convenio al Concejo para que nosotros sepamos cuáles son los detalles del acuerdo”.

Mourelle sigue su guerra con el gremio de Gilardi

El secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, arremetió nuevamente el Sindicato de Trabajadores Municipales. Sucede que el gremio que encabeza Antonio Gilardi interpuso un recurso de revocatoria contra la decisión del funcionario de Arroyo de disponer como única retención de haberes el concepto de cuota sindical.

A través de la resolución Nº 2971, el titular de la cartera de Economía municipal decidió desestimar la presentación del sindicato. “La medida tomada tiene como objeto remediar la afectación al crédito bancario al que puede acceder el municipio”, explicó Mourelle.

El Ejecutivo local enterró un beneficio que tenían los municipales desde hace años. Se trata de una especie de línea de crédito que tenía a disposición para comprar distintos productos, con tasa cero, a partir de un aporte que ellos mismos hacían a través de su sueldo y quedaba a resguardo.

No tan paralizado

El oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo para conformar las comisiones internas del cuerpo legislativo. Hace casi un mes el HCD se encuentra casi paralizado en su actividad legislativa diaria. Mientras tanto, los concejales se suben a la ola del verano.

La titular del bloque de ediles de la UCR, Vilma Baragiola, pidió que se declare de Interés el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", por cumplirse el 50º aniversario de la transmisión televisiva del mismo. Parece que el proyecto de la exdiputada nacional tuvo su rédito. “Vilma Baragiola creo va a ser la próxima intendente de Mar del Plata”, lanzó la diva en el primer programa del año en La Feliz.

Mientras tanto, el concejal de Cambiemos, Mauricio Loria, impulsa una iniciativa para declarar "Visitante Notable" al DT de River, Marcelo Gallardo. “Siempre se movió detrás de los delanteros, dando esos grandes pases de gol que marcaron un estilo particular y elegante”, explicó el edil arroyista.

A su vez, la concejal radical, Cristina Coria, pretende que se declare de Interés la realización del Torneo Open de Verano de Kickboxing Mar del Plata-2018 Selectivo, que se llevará a cabo del 10 al 12 de febrero en el Club Cadetes de San Martín.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, presentó un proyecto para que se declare “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al locutor, periodista, conductor y escritor Víctor Hugo Morales por su destacada, extensa y meritoria trayectoria.

Además, el concejal de la UCR, Mario Rodríguez, impulsa un recocimiento al trío humorístico "Midachi", en el año de su 35º aniversario de formación, por su "destacada trayectoria artística y sus reiteradas actuaciones en Mar del Plata".