Sube a escena la comedia Así de Simple (no sé quién sos pero te sigo buscando)

Los miércoles de enero y febrero, a las 20 sube a escena "Así de simple" (no sé quién sos pero te sigo buscando) en el Teatro Melany del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany (San Luis 1750). La obra se enmarca en el ciclo de teatro independiente "La Banda de la Gorra" propuesto por la dirección del complejo teatral con entrada a la gorra.

Así de Simple es la historia de una separación, la de Clara y Joaquín. "Es una comedia. Tiene momentos más nostálgicos porque es una pareja que se desarma. Pero está contada con mucho humor, con la lucha interna de todo lo que se piensa y lo que se dice finalmente, que a veces no es lo mismo. Es muy divertida, disfrutamos mucho hacerla y ojalá la puedan disfrutar todos", comenta Sofía González Gil, directora y co-autora junto a Ignacio Bresso.

"La trama no está contada en orden cronológico. Por lo tanto no vemos desde que se conocen hasta que se separan. Está contada en desorden. Elegimos determinados momentos de la pareja para contar por qué la historia no funcionó. Habla de una separación que no es por desamor.No alcanza sólo con quererse es una frase que se repite mucho en la obra y la define", añade.

Un atractivo particular de "Así de Simple" es que "Joaquín y Clara están interpretados por tres actores en simultáneo". "Son seis actores en total, dos personajes. Es como si estuvieran divididos por dentro entre lo racional y lo emocional, y eso permite ver los pensamientos abiertos, todas las voces internas de cada uno, en un montón de situaciones de la vida cotidiana, de la vida de pareja y muy reconocibles para el espectador".