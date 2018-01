Casineros en plan de lucha: se reunieron con concejales y confirmaron el paro

En pleno plan de lucha los casineros llegaron este miércoles a la mañana al Concejo Deliberante, tal lo anticipado el viernes pasado en la concentración realizada frente al Casino Central de Mar del Plata. Fueron recibidos por una parte del cuerpo deliberativo local, los ediles de la oposición, quienes escucharon sus posturas ante el cierre de las tres salas que anunció el gobierno provincial la semana pasada.

“Hasta el día 6 de enero, cuando tiramos la primera bola, teníamos una mesa de trabajo consensuada sobre el cierre del casino de Valeria del Mar, que tiene un costo operativo muy alto, hasta ahí era un casino de tres meses al año en el que no teníamos demasiados problemas de costo social, porque no hay personal local. Y en cuanto al casino de Necochea, veníamos trabajando en un lugar alternativo luego de la caída de una losa”, describió en primera instancia Daniel Méndez, de la Asociación Empleados de Casinos, respecto al pasado reciente.

“Después de esto sale la gobernadora a anunciar lo de los cierres. Es algo que no lo entendemos, no nos dieron ninguna explicación. Y también quieren tocar el artículo 37 de la constitución provincial, algo muy sensible para los empleados de casinos. Estamos muy preocupados”, agregó Méndez en relación a la posible apertura para que los fondos privados intervengan en el rubro.

Consultado por la respuesta del gobierno de Vidal a sus reclamos, Méndez afirmó: “Intentamos infructuosamente, hablamos con funcionarios de tercera o cuarta línea, lo único en lo que se han comprometido es en mantener los puestos de trabajo, algo que no es tan así, ya que muchos compañeros para mantener la fuente van a tener que trasladarse 140 kilómetros por día, con traslados en la noche, riesgos en la ruta. Cuando el trabajador empezó en esta actividad no se le dijo que iba a ser trasladado en el futuro. Esto implica un cambio de su hábitat natural, es un gran cambio en su vida de gente nativa de Necochea o Mar de Ajó”, detalló.

A su turno, el referente del sindicato de Maestranza, Roberto “Chucho” Páez, expresó: “Iniciamos un plan de lucha desde el viernes pasado. El sábado nos trasladamos a Mar de Ajó y ahora estamos con esta mesa de trabajo en el Concejo Deliberante, antes del cese de actividades de este jueves en todos los casinos”.

En esa línea, Páez avisó que “el plan de lucha sigue hasta tanto no se clarifique cuál será el futuro laboral y el destino final de nuestros compañeros. Queremos discutir todo, los pliegos, que son 440 hojas que marcan el contenido de las licitaciones y hay cosas que no nos parecen claras. Nos parece que hay una arremetida importante para favorecer a los capitales privados”, analizó.

Respecto a una de las afirmaciones de la Provincia relacionadas al cierre de los casinos para combatir la ludopatía y el juego clandestino, Méndez afirmó: “Es algo que está lejos de la realidad, si vos me hablás de eso y me cerrás tres casinos, carece de realidad, porque dentro de los bingos hay 24 mil máquinas, los casinos están regulados por el Estado hasta en el horario. Un casino turístico trabaja de 22 a 4 de la manaña y los bingos trabajan 20 horas por día”, comparó.