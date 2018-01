Una detenida y dos prófugos tras intentar asaltar a una persona en la calle

Una joven de 18 años que junto a dos hombres que se dieron a la fuga intentó asaltar a un persona que caminaba por la calle fue aprehendida por personal policial tras el llamado de la víctima al 911. Quedó alojada en el Destacamento Femenino y el jueves será trasladada a Tribunales para prestar declaración.

Los tres delincuentes interceptaron a las cuatro y media de la tarde del miércoles en inmediaciones de López de Gomara y Vera y Aragón a un sujeto de 23 años y le exigieron la entrega de sus pertenencias mientras lo amenazaban con un arma de fuego. Tras un breve forcejeo lo golpearon en la cabeza y escaparon corriendo sin poder concretar el robo.

Con los datos aportados por la víctima al personal del Comando de Patrullas Norte, los efectivos interceptaron a la joven a pocos metros del lugar aunque sus dos cómplices lograron escapar.

El fiscal de Flagrancia Gastón De Marco dispuso la formación de una causa por robo triplemente agravado por su comisión en poblado y en banda por el uso de arma impropia cuyo poder vulnerante no pudo ser acreditado por no ser habida. La joven, cuyos datos filiatorios no fueron dados a conocer, quedó alojada en el Destacamento Femenino y este jueves será trasladada a Tribunales para prestar declaración.