Mirtha Legrand sigue de gira por los teatros marplatenses

Anoche, ante decenas de fans y cámaras, arribó la diva de los almuerzos al Teatro Lido (Santa Fe 1751) pasadas las 21..

Luego de reírse sin parar en el transcurso de la hora y media que dura la comedia, afirmó: “Es una comedia deliciosa, como digo yo, altamente recomendable. Muchas gracias a todos porque nos han hecho divertir. Yo me he reído a más no poder. He pasado una noche de verdad... inolvidable “.

Lizy Tagliani se mostró muy emocionada y feliz al recibir la visita de “La Chiqui” al igual que el resto de sus compañeros. Al finalizar la función Iliana Calabro, Sebastian Almada, Diego Pérez, Magui Bravi, Christian Sancho, Maca Rinaldi y Florencia Prada bajaron a la platea a saludar a Mirtha y Lizy le entregó un ramo de flores.

Mi vecina favorita se presenta de martes a domingo en el Teatro Lido con 2 funciones diarias.