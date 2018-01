Sergio Palazzo: "El gobierno magnifica hechos puntuales para desligitimar la protesta social"

La cumbre sindical de la CGT que se realizó este jueves en Mar del Plata culminó con un durísimo documento contra el gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri al que acusaron, entre otras cosas, de "hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".

Tras conocerse la postura contraria de la central obrera respecto de la reforma previsional ya sancionada y del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, llamó a "todos los sectores del movimiento obrero a conformar un programa de modelo de país para discutir fuertemente con este gobierno".

"Debemos hacer una clara defensa de las organizaciones sindicales que hoy son atacadas por distintas vías", enfatizó y reparó en que la gestión de Macri apela a maniobras que "tienen como único objeto esmerilar el poder que puedan tener los trabajadores en una negociación".

"El gobierno tiene la intención de magnificar hechos puntuales y particulares para deslegitimar la protesta social y la articulación de esa protesta que pueda llegar a hacer el movimiento obrero. Es una estrategia del gobierno para que los trabajadores se encuentren más desprotegidos", evaluó al finalizar el cónclave sindical que se llevó adelante en el hotel "Presidente Perón" de esta ciudad.

Palazzo advirtió que "en la medida que el gobierno siga intensificando presión para que los trabajadores traten de negociar a la baja", seguramente "se va a acrecentar" la posibilidad de convocar a medidas de fuerzas. En ese sentido, subrayó que en el documento consensuado por los distintos gremios hay "un pronunciamiento contundente a acompañar todas las expresiones de protesta que haya".

Por último, el relación al pedido de la CGT a los legisladores para que no avalen medidas que afecten al sectores más vulnerables, Palazzo dijo que eso es factible "si cumplen su palabra". "Nos dijeron que la reforma laboral no pasaba si no tenía el consenso de la CGT y acabamos de pronunciarnos en contra la mayoría de los sindicatos, ahora veremos qué hacen", definió.