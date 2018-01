Peñarol-Quilmes, un clásico con lo estadístico y lo anímico en juego

Peñarol y Quilmes se verán las caras por primera vez en el 2018. Desde las 21, jugarán un partido con mucho en juego en el Polideportivo Islas Malvinas.

Ambos se encuentran en el peor momento de la temporada. Y necesitan urgente empezar a ganar. Ninguno de los dos lo hizo todavía en el año. Y una derrota hoy, dejará al perdedor en el anteúltimo puesto.

Peñarol es el local, y arrastra una seguidilla de cuatro derrotas en fila ante Argentino de Junín y San Lorenzo (en casa), Quimsa y Olímpico en la ruta. Ayer se cumplió un mes de su última victoria, ante Hispano Americano de Río Gallegos. El "Milrayitas" cuenta con el retorno de un Kyle Lamonte encendido y anotador. Sin embargo, y pese a haber logrado una gran mejora defensiva en los juegos anteriores, padece la falta de juego para que sus ofensivas sean más efectivas y el goleo tenga repartición.

"Nosotros no llegamos de la mejor forma porque venimos de perder cuatro partidos seguidos. Pero los clásicos son distintos y si estás mal tenés que dejarlo afuera. Hay que poner todo y jugarlo como una final. No importa que no estemos en un buen momento porque se deja todo de lado. Estamos buscando el camino y mejorando cosas. Encontramos una forma pero nos falta cerrarlo. Cuando lo hagamos seremos más competitivos", dijo Leonardo Gutiérrez durante la presentación del partido ayer en una playa del sur (ver aparte). Y sobre Lamonte, analizó: "ofensivamente, nos está dando mucho, está teniendo una temporada muy buena, con grandes porcentajes. Y el último partido hizo siete asistencias. Sabe jugar la básquet y nos da volumen".

Quilmes suma cinco caídas consecutivas. El 17 de diciembre pasado venció a Quimsa 90 a 80 y fue su último éxito. El año comenzó con la baja inesperada del puertorriqueño Ricky Sánchez, y su estructura equipista que llegaba aceitada pese a la irregularidad, sufrió un cimbronazo del que tácticamente todavía no se ha acomodado. Sin reemplazo para el boricua, la rotación para Javier Bianchelli se acotó a tres hombres.

"Nosotros estamos en una etapa de reestructuración, porque sufrimos una baja. Estamos tratando de buscar identidad nuevamente. No tenemos grises y nos cuesta encontrar el camino cuando las cosas no salen, o cuando nuestro ritmo de juego natural no fluye. Estamos competitivos pero no el tiempo suficiente como para ganar los partidos y eso puede ser por una cuestión más mental que basquetbolística", analizó el entrenador del "Tricolor" en el mismo encuentro.

Presentación en la playa

Este viernes, los clubes tuvieron una grata decisión y presentaron el partido en el balneario "Playas del Balcón", en la zona del faro. Un encuentro distendido, del que participaron el entrenador Leonardo Gutiérrez y sus dirigidos Alejandro Diez (capitán) y Nicolás Zurschmitten (por el lado de Peñarol), y Javier Bianchell y Maximiliano Maciel (coach y capitán), junto con Eric Flor y Enzo Ruiz, por el lado del "Cervecero".

Después de un momento de diversión, firma de camisetas, selfies y juegos, los protagonistas dejaron sus sensaciones en diálogo con los medios de comunicación. Alejandro Diez sostuvo: "con los referentes ya empezamos a hablar del clásico después del partido con Olímpico de La Banda. Necesitamos una victoria. Mejoramos mucho pero no se nos dan los resultados. Tenemos que seguir por este camino y juntar fuerzas porque ganar el clásico nos puede dar confianza y tirarnos para arriba".

Maciel, por su parte, explicó: "este clásico nos agarra en formación, pero en los anteriores que jugamos en la temporada hicimos las cosas bien y tenemos una idea de cómo jugarlo. Ahora no está "Ricky" (Sánchez), pero tenemos que seguir adelante. Nosotros también sabemos lo importante que es. Si corregimos algunas cosas y lo ganamos nos puede ayudar a ganar confianza".

Uno de los condimentos que tendrá el clásico es que en Quilmes no jugará el puertorriqueño Ricky Sánchez y en Peñarol estaá Kyle Lamonte. Sobre esta situación declaró Gutiérrez y argumentó que La salida de ´Ricky´ no nos varía mucho porque siguen teniendo jugadores con tiro de tres puntos en esa posición, como Omar Cantón o Maciel.

Los equipos

Peñarol: Nicolás Gianella, Kyle Lamonte, Steffphon Pettigrew, Alejandro Diez y Martín Leiva. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Quilmes: Nicolás Ferreyra, Eric Flor, Enzo RUiz, Maximiliano Maciel e Iván Basualdo. Entrenador: Javier Bianchelli.

Hora: 21.

Arbitros: Fabricio Vito, Roberto Smith y Enrique Cáceres.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Venta de entradas

Los hinchas de Peñarol podrán adquirir sus entradas de 10 a 13 en la sede del club, Garay 2524 y desde las 19 en las boleterías del estadio.

Los de Quilmes, en su sede de Luro y Guido de 10.30 a 13.30

Valores: Cabecera popular: $150; Platea Lateral: $250; Corralito: $350

