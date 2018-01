Arroyo no para de meter la pata, quiere la biyuya y casi se va

Otra "arroyada"

Ni el primer turista por ruta. Ni el primer turista en avión. Ni el primer turista en tren. La noticia impactante del tradicional acto de recibida al primer turista de la temporada de Mar del Plata fue Carlos Arroyo. Y otra vez por una de sus habituales frases que causan una fuerte polémica no solo en la ciudad, sino en todo el país.

“Vamos a mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata”, lanzó Arroyo ante los pocos medios que cubrieron el acto, entre ellos 0223. La frase tuvo un fuerte impacto en los principales medios nacionales que se hicieron eco de la desafortunada frase.

En el entorno del jefe comunal ya están acostumbrados a que “rompa el libreto” y provoque un título que ponga a la ciudad en el primer plano nacional. En el gobierno provincial, si lo quieren poco a Arroyo en general, ahora lo quieren un poco menos.

De hecho, en la última visita de la gobernadora Vidal a Mar del Plata no pudieron evitar su presencia, pero hicieron muchos esfuerzos por mantenerlo lo más lejos posible.

Arroyo hasta el momento no se refirió a sus declaraciones. De pedir disculpas, ni hablar. Su secretario de Gobierno Alejandro Vicente solo atinó a decir que fue una frase y que prefería no entrar en calificativos. Aclaró que no representa las gestiones realizadas.

Vamos a permitir que el Intendente Carlos Arroyo trate a las mujeres como un objeto de intercambio?? Yo no lo voy a permitir. Espero que sus compañeras, @mariuvidal @gabimichetti @fabianatunez, tampoco. pic.twitter.com/xBsIAv45Hz — Malena Galmarini (@MalenaMassa) January 2, 2018

La violencia verbal hacia las mujeres por parte del Intendente Carlos Arroyo no tiene límites. Mi repudio a estos políticos de #Cambiemos?

Nuestra solidaridad a todas las mujeres marplatenses. — Verónica Magario (@magariovero) January 2, 2018

Polémicas declaraciones del Intendente de #MardelPlata, Fernando Arroyo "Vamos a mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata" pic.twitter.com/lyLIMu2wvA — Motor Económico (@motoreco_ok) January 2, 2018

Sigue siendo intendente este impresentable? https://t.co/xGLNIomlvR — JORGE RIAL (@rialjorge) January 2, 2018

Se cansó del “ad honorem”

Hernán Alcolea llegó a la gestión de Carlos Arroyo de manera sorpresiva, ya que se había peleado cuando ambos compartían bloque en el Concejo Deliberante y Alcolea decidió abandonar la Agrupación Atlántica.

El jefe comunal lo eligió para que articule con las cooperativas y se encargó de remarcar que la designación era ad honorem y por lo tanto no tenía costo para el municipio. Sin embargo, el propio Alcolea, en diálogo con 0223, había aclarado que aceptó la propuesta porque entendía la situación del municipio, pero esperaba que fuera por un tiempo y luego comenzar a cobrar su salario.

Más allá de las críticas de las cooperativas que no dan las mejores referencias de Alcolea, el intendente decidió finalizar el período gratuito y designar a Alcolea como director general de Acción Cooperativa y Mutual, por lo que pasa a percibir un salario. Fue uno de los últimos decretos firmados por Ricardo De Rosa antes de ser echado del municipio.

Amagó, amagó, pero al final se quedó

“Acá estoy, por presentar mi renuncia”, lanzó el secretario de Salud, Gustavo Blanco, por los pasillos de la Municipalidad. El verborrágico funcionario, que ahora cultiva el perfil bajo, sigue teniendo un carácter bastante poco manejable y suele reaccionar intempestivamente. Y la semana pasada, cuando todo indicaba que los centros de salud municipales no iban a tener guardias por falta de pago de horas extras al personal estalló.

“Así no se puede. Nosotros entendemos que este hombre (Mourelle) vino para tomar decisiones complejas, pero no se puede jugar con la salud. Desde septiembre que no cobran las horas extras. Ya le llevo mi renuncia a Arroyo”, bramó Blanco.

Finalmente, se reunió con el secretario de Hacienda y encontraron una solución para que haya guardias y Blanco siga en su cargo.

¿Mimo o pase de factura?

Luego de los tires y aflojes que tuvo el municipio con la empresa organizadora del Torneo de Verano de Fútbol, en las últimas horas el concejal de la Agrupación Atlántica Pro, Guillermo Volponi, presentó un proyecto de resolución para expresar su reconocimiento al Torneo de Verano por cumplirse 50 años desde el primer certamen que se desarrolló en Mar del Plata.

Para algunos fue un mimo luego de que se llegara a un acuerdo entre la comuna y la empresa por el pago del uso del estadio José María Minella. Sin embargo, otros hombres que recorren los pasillos del HCD dieron otra versión: “Volponi le quiso mojar la oreja a Arroyo y a Mourelle, porque buena parte de las críticas eran a su gestión como presidente del Emder. Lo acusaron de ‘regalarle’ el estadio a las empresas”.