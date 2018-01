Jorge Caracassis comienza su gira por Europa

La vida del deportista es difícil. Más allá de que tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta, resignan muchas cosas. Jorge Caracassis se casó hace apenas 10 días (el 23 de diciembre), en las fiestas donde habitualmente la gente se toma licencias, él tuvo que cuidarse y nunca dejó de entrenar para ir en busca de su objetivo. Y en la madrugada del martes, emprendió el viaje a España, donde a partir del viernes comenzará a participar de diferentes competencias en busca de varios objetivos, entre ellos el récord argentino de 60 metros y la clasificación al Mundial Indoor de Inglaterra.

Caracassis partió a Madrid, donde permanecerá hasta el 20 de febrero, que es la última fecha de cierre de las competencias en las que intentará hacer la marca que le piden. El domingo 7 será su primera presentación en el Campeonato Provincial Absoluto de Clubes en Valencia, y luego verá acción en la capital española, Salamanca, Sierra Nevada, Barcelona, Cataluña, San Sebastián, Sabadell y Andorra.

A la hora de hablar de sus objetivos, los tiene muy claros: "Mis objetivos son, en primer lugar, hacer el record argentino en la especialidad de 60 metros , que lo tiene Jorge Luis Polanco con una marca de 6.69 (1997) y yo tengo 6.80. Luego, buscaré realizar la marca para el Mundial Indoor que se va a realizar en Birmingham, Inglaterra. Hace años que nadie corre en 6.80, e hice una gran preparacion para estar por debajo de los 6.70", aseguró ilusionado.

Pero no será todo. Una vez que finalice esta gira, su destino no estará en Argentina, sino en Estados Unidos, para seguir creciendo y compitiendo en el más alto nivel. "Cuando termine de competir en Europa, el 20 de febrero, me iré a buscar torneos de alto nivel al aire libre (outdoor) por California, Estados Unidos", contó. Vale aclarar, que allá está Noelina Madarieta, la atleta batanense de salto con garrocha que, desde el 23 de diciembre, es la esposa de Caracassis.

Cuando la gente todavía está pensando en las fiestas y le cuesta empezar el 2018, Jorge lo arrancó con muchas energías, concentración y objetivos claros. “Todavía soy chico, tengo 23 años y los 60 metros son mi fuerte, pero tengo los objetivos claros y la cabeza enfocada en ello. Y cada cosa que me pongo en la cabeza jamás dejo de luchar hasta alcanzarlo”, afirmó convencido de que los logrará.