Javier Bianchelli: "Así, estamos dando ventaja"

La bronca era lógica en Quilmes. Distintas circunstancias hicieron que se le escapara una victoria ante Peñarol que parecía encaminada en gran parte del desarrollo del clásico disputado el sábado por la noche en el "Islas Malvinas". La lesión de Eric Flor en el último cuarto, la labor complementaria entre Gianella y Zurschmitten en el rival, la limitación del plantel en rotación ante las faltas acumuladas, decretaron el 98-90 del "Milrayitas".

Javier Bianchelli analizó el juego tras el partido, e hizo foco en las limitaciones de personal de su equipo: "Es lo que venimos sufriendo en los últimos juegos. No se cuanto tiempo lideramos este partido, casi 30 minutos. Con Comunicaciones nos pasó lo mismo. Estamos competitivos, vamos para adelante, hacemos lo que tenemos que hacer pero si nos tocan lesiones, cansancio o acumulación de faltas, se nos desacomoda la estructura", sentenció en diálogo con la prensa. Y agregó: "Estamos muy justos. Lo que sí, hay que seguir trabajando porque somos esto. Tenemos que estirar los buenos momentos y ser mas conservadores cuando uno tiene ventaja o el dominio del juego".

Del lado de Peñarol, Leo Gutiérrez y sus jugadores fundamentaron el triunfo en el cambio de actitud que mostró el equipo en el complemento. Sin embargo, Bianchelli está en desacuerdo: "¿Actitud? No creo que por actitud nos hagan 32 puntos en el último cuarto, no creo que sea solo eso. Fue mucha responsabilidad nuestra por no poder defender bien las situaciones de pick and roll de Gianella y Zurschmitten, porque después el resto no gravitaron. Ni Lamonte, ni Pettigrew, ni Leiva, Guaita pese a tener un tiro clave, no fueron problemas para nosotros".

Ante la baja de Ricardo Sánchez, Quilmes quedó sin extranjeros en el plantel y la dirigencia ya había anunciado que no habría reemplazante por problemas económicos. Y el entrenador revalidó esa postura: "No tenemos ni búsqueda ni respuesta que cambie la parte económica para poder buscar otra opción. Pero bueno, eso es hoy."

Ante la consulta de si esto le preocupaba, declaró: "Preocuparme por eso sería perder energía, porque como no depende de mí, no puedo hacer nada respecto a eso. Los jugadores son estos. Y si me quedo con excusas no sirve de nada. Pero así, estamos dando ventaja", sostuvo en diálogo con la transmisión de Tiempo Deportivo (FM 92.3).