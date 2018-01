Zurschmitten: "Entré más suelto, tomé decisiones y se me dieron las cosas"

Nicolás Zurschmitten fue, junto a Nicolás Gianella, una de las figuras de la victoria de Peñarol ante Quilmes el último sábado. El "Milrayitas" se impuso 98-80 luego de estar en desventaja en gran parte de la noche, y consiguió su primer éxito del año tras cuatro caídas en fila.

El base que ocupa ficha Sub 23 anotó 18 puntos (2/3 en triples, 2/3 en dobles y 8/12 en libres). Además, dio 3 asistencias. Sus 11 anotaciones en el cuarto final, y la efectividad desde la línea en el momento más caliente, ayudaron para el festejo del conjunto de Leonardo Gutiérrez. "Fue clave darnos cuenta que la forma en que estábamos jugando en el primer tiempo, no se juegan los clásicos. Se juegan con mucho huevo y fue lo que nos dio el triunfo", declaró tras el partido.

Dicen que el vestuario de Peñarol en el entretiempo fue caliente, con un entrenador que intentó despertar a los gritos a sus dirigidos. De alguna forma, el rendimiento del elenco de calle Garay lo demuestra: "Por cómo entramos en el tercer cuarto, marcamos la tendencia del juego para salir adelante. Ahí fue el quiebre", manifestó Zurschmitten.

Todos coinciden en el "Milrayitas" que el triunfo debe servir como un punto de quiebre para lo que viene: "La necesitábamos a la victoria, estábamos en un momento malo, mejorando ofensivamente pero siempre nos faltaba algo para ganar. Esta vez se dio y ojalá sea el inicio de algo bueno", agregó el base.

El exAtenas e Instituto se refirió a su actuación personal: "Leo me dio confianza. No venía teniendo buenos juegos, no me venía encontrando con mi juego. Esta vez entré más suelto, tomé decisiones y se me dieron las cosas", sentenció.