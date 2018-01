Mientras sigue la búsqueda del ARA San Juan, familiares del Repunte reclaman un trato “desigual”

La semana pasada, al cumplirse los siete meses del hundimiento del Repunte, familiares de los marineros desaparecidos y fallecidos insistieron con su pedido para que el buque pueda ser reflotado. Días después, Gabriela Sánchez, hermana del capitán del navío siniestrado, volvió a reclamar por un trato igualitario al comparar lo invertido en la búsqueda del submarino ARA San Juan y la negativa a destinar dinero en la operación de poner de nuevo a flote la embarcación pesquera.

“Lamentablemente la desigualdad con la que se toma la causa del Repunte nos duele muchísimo. Cómo puede ser que en la búsqueda del ARA San Juan se usaron 500 millones de dólares y a nosotros nos dicen que el Repunte no puede ser reflotado por cuestiones económicas” expresó Sánchez al respecto.

Desde el grupo de familiares dejaron bien en claro que no están en contra de la inversión destinada por el Ministerio de Defensa para dar con el submarino: “Que sigan buscándolo y gasten el doble si es necesario. Pero también que refloten al Repunte para poder hacer las pericias sobre toda la nave. Además para estar seguros que ahí no este alguno de los desaparecidos”, agregó la hermana del capitán del navío naufragado.

“Nos han castigado demasiado, nunca tuvieron piedad con las víctimas, ni con nosotros. Por eso pedimos que el trato sea equitativo y no existan ciudadanos de primera y de segunda”, culminó Sánchez.

mentablemente la desigualdad con la que se toma la causa del Repunte nos duele muchísimo. Cómo puede ser que en la búsqueda del ARA San Juan se usaron 500 millones de dólares y a nosotros nos dicen que el Repunte no puede ser reflotado por cuestiones económicas. Que sigan buscando al submarino y gasten el doble si es necesario. Pero también que refloten al Repunte para poder hacer las pericias sobre toda la nave. Además para estar seguros que ahí no este alguno de los desaparecidos.

Nos han castigado demasiado, nunca tuvieron piedad con las víctimas, ni con nosotros. Por eso pedimos que el trato sea equitativo y no existan ciudadanos de primera y de segunda. Compartir

#NingunHundimientoMas