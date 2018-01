Presupuesto municipal 2018: crecen las críticas de la oposición

Ante las demoras en la conformación de las comisiones internas, el presupuesto municipal 2018 sigue sin avanzar en el Concejo Deliberante. Mientras tanto, la oposición lanza duros cuestionamiento contra el gobierno de Carlos Arroyo.

El presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, manifestó su disconformidad al "afán recaudatorio para buscar recursos con el objetivo de financiar un municipio mal administrado, tal como el intendente Arroyo y secretario de Economía Mourelle, dejaron en evidencia en su propuesta elevada al Concejo Deliberante".

El edil opositor hizo referencia a la ordenanza fiscal e impositiva "que perjudica la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo en nuestra ciudad. Y si muchos alzamos la voz es porque evidentemente su voracidad fiscal atenta contra las bases económicas y productivas de nuestra región".

Y afirmó que "la propuesta de la comuna atenta contra la inversión al punto que podría desplazar actividades productivas hacia otras regiones y generar el traslado de las nuevas a tasas a los precios que los consumidores deben pagar, sumando un nuevo golpe al bolsillo de la gente; algo que ya es insostenible por trabajadores, jubilados y ni hablar de los desempleados".

A su vez, Ciano remarcó que "son los impuestos y las tasas quienes tienen efectos de gran alcance en toda la economía, por los incentivos que pueden generar en el caso que estén bien aplicado y la desaceleración del mercado si no se planifican bien".

El exfiscal recordó que la actividad productiva local tiene sus bases en primer lugar sobre los servicios turísticos, el comercio y las actividades inmobiliarias. Luego, su industria alimenticia, metalmecánica y algunas áreas de innovación como puede ser en la farmacéutico, química o las TICs con la tecnología de la información y el conocimiento".

Además, el concejal dijo que "lo propuesto se contradice con la intención de ampliar el aeropuerto para exportar nuestra producción al exterior, principalmente frutos de mar, todo el desarrollo del cordón frutihortícola y también otras actividades en crecimiento como la producción porcina y de miel, propuestas que analizando el proyecto enviado, se verían sensiblemente afectadas, poniendo en riesgo todo el sistema productivo y comercial".

"Han ido más allá de lo imaginado llegando a pensar que quienes menos tienen encima deben ajustar sus cinturones porque la quita de beneficios pega de cerca a la economía social con cooperativas de trabajo, asociaciones mutuales, obras sociales y sindicatos siendo que en Mar del Plata siempre hemos respetado y reconocido la importancia del cooperativismo y las mutuales para mejorar el desarrollo humano sobre bases solidarias", remarcó.

"Sumemos que resulta aún más curioso cuál será el motivo por el que piensan eliminar también exenciones a la actividad de impresión de libros, diarios, e incluso a emisoras de radio y televisión, en otro un claro ataque a la cultura y a la libertad de expresión que se suma a los incrementos desproporcionados de la Tasa de Servicios Urbanos, al margen de las distintas variaciones que han tenido las cuentas municipales. Tan solo vasta con comparar los impuestos pagados a partir de la asunción del gobierno de Arroyo en diciembre de 2015 con lo que se pagará ahora en el 2018. En resumen, en sólo tres años la Tasa de Servicios Urbanos aumentó entre un 300 y un 500%, y en algunos casos más aún", finalizó Ciano.

Por su parte, la concejal de Unidad Ciudadana, Virginia Sivori, presentó un proyecto para que el gobierno de Arroyo brinde especificaciones sobre los aumentos de Tasas de Servicios Urbanos que están comprendidos en el presupuesto correspondiente para este año. De acuerdo con los estudios y cálculos estimados por la edil, en algunos casos los aumentos alcanzan el 600%.

Según lo planteado por la concejal de Unidad Ciudadana “tenemos un estudio de cálculos que nos muestra que los aumentos de los servicios urbanos varían entre un 35 y 90% según las zonas, e incluso hay casos en los que superan el 600% de aumento”.

“Detectamos casos de vecinos del Barrio San Martín que recibirá un aumento del 211% al aumentar de $78,66 a $244,66 bimestral. Otro caso por la zona del Macro Centro que pasará de $298,91 a $546,65 con un aumento del 83%”, señalo Sivori.

En relación a la información que el Departamento Ejecutivo brindó a los concejales para el estudio y análisis del Presupuesto y de la Fiscal Impositiva, la edil reconoció que “nos vemos obligados a recurrir a este pedido de informe ya que al no contar con toda la información y no estar conformadas las Comisiones del Concejo Deliberante, no hemos podido generar el ámbito institucional para discutir y evacuar dudas y plantear nuestras inquietudes sobre el presupuesto de 2018”.

Por último, Virginia Sívori afirmó que “estos incrementos van a afectar directamente a los marplatenses y batanenses y están en línea con los aumentos permanentes que vienen implementando los Gobiernos Nacional y Provincial”.

Mientras tanto, el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, expresó que “la paralización del proyecto del parque informático, la quita de exenciones para las empresas radicadas en el parque industrial, la reducción de las capacitaciones en oficios y ahora el intento de gravar las exportaciones, comprometen el presente y el futuro de la ciudad”.



Fernández se refirió al intento del gobierno municipal encabezado por Carlos Arroyo de eliminar la posibilidad de hacer deducciones de la tasa de seguridad e higiene para las exportaciones que sean realizadas por las empresas radicadas en el partido de General Pueyrredon: “Esta medida tendría un impacto negativo en los principales sectores productivos de Mar del Plata y Batán y claramente va a perjudicar el trabajo local. Lo mismo advertimos en relación al aumento de las importaciones y su desequilibrio respecto de las exportaciones”.



“Nos parece importante que se mantenga en relación a las exportaciones la redacción actual de la ordenanza fiscal vigente para las compañías exportadoras porque la finalidad es cuidar la producción y la industria local. Esta medida que impulsa el Ejecutivo tiene un fin eminentemente recaudatorio, antes de elegir perjudicar a los sectores que dan trabajo, debería mejorar la recaudación de los tributos vigentes” agregó.

Para finalizar, el concejal de Acción Marplatense señaló: “Esta medida es coherente con todas las decisiones que ha tomado este gobierno: paralizaron el proyecto del parque informático, tienen cerrada la Escuela de Artes y Oficios Digitales, prevén quitarle las exenciones a las empresas radicadas en el parque industrial y redujeron las capacitaciones en oficios, entre otras medidas que sólo hacen ir para atrás a la ciudad. Parece que el gobierno municipal quisiera destruir el trabajo y la producción local. Están comprometiendo el presente y el futuro de la ciudad”.