La ruta complica a Peñarol

Peñarol volvió a sumar una derrota en la ruta por la Liga Nacional de Básquetbol. Luego de haber vencido a Quilmes en el clásico, el "Milrayitas" cayó 93-86 ante Estudiantes de Concordia, en un juego parejo y que se definió en los minutos finales.

Se trata de la quinta caída sobre seis partidos fuera de la ciudad para los dirigidos por Leonardo Gutiérrez, que el jueves visitará a Comunicaciones de Mercedes (Corrientes). La vuelta al Polideportivo Islas Malvinas será el domingo para recibir a Quimsa de Santiago del Estero.

MIRÁ LAS ESTADÍSTICAS COMPLETAS DEL PARTIDO

Anthony Smith Jr. fue el goleador de la noche, con 19 puntos. Jonathan Slider fue el mejor "Milrayitas" con 17 tantos.

En el primer cuarto dominó Estudiantes, aunque no pudo despegarse porque siempre Peñarol encontró un triple para mantenerse en partido. Los locales se alejaron 19-9 a falta de 3 minutos, después llegó un triple de Jonatan Slider para achicar a 7 y uno de Tomás Monacchi para poner al visitante a 6, aunque Mateo Bolívar contestó para despegarlo de nuevo. La chicharra sonó con los de Lucas Victoriano al frente 26-17.

Con todo empezó el segundo cuarto el equipo de Leonardo Gutiérrez. Defendió muy bien, secó al rival y adelante repartió el goleo para meter un 9-0 y empatar el marcador en 29. Hubo un triple de Nicolás Zurschmitten y los dobles de Diego Guaita, Martín Leiva y Jonatan Slider. Después, una bandejita del escolta de relevo puso a los "Milrayitas" al frente 30-29, pero apareció Anthony Smith con dos bombas para darle cinco de luz a los locales (37-32) llegando a la mitad del segmento.

Allí volvió a reaccionar el único tricampeón de la Liga Nacional con un 6-0 para volver a comandar 38-37. Los puntos fueron por dos libres de Alejandro Diez, un doble de Steffphon Pettigrew y otro de Alejandro Alloatti para la continuidad del goleo repartido. De todas maneras, en la recta final mejoró Estudiantes de la mano de sus extranjeros para irse al descanso largo ganando 42-38.

Con un 7-0 y un Lamonte encendido, Peñarol abrió el tercer cuarto para pasar al frente 45-42. Después sacó 4 (50-46) con un doble de Pettigrew cuando quedaban seis minutos y medio. Después el partido cayó en un bache. El ritmo que traía mermó, y con un 9-0 retomó el comando el elenco local (55-50) cuando quedaban tres minutos. Luego el "Milrayitas" pudo ponerse nuevamente a un doble, pero Estudiantes siguió dominando y con un 5-0 se alejó 60-53 obligando a Gutiérrez a pedir "minuto". En el cierre, Zurschmitten metió un triple para arrimarlo pero contestó Emilio Domínguez desde larga distancia para darle seis de ventaja al local al irse el tercer parcial (63-57).

En un minuto y medio, Peñarol estampó un 8-0 para pasar al frente 65-63. Hubo un triple de Slider, uno de Guaita y un doble de Pettigrew pero además, en ese lapso el "Milrayitas" defendió muy bien para obligar al rival a atacar muy incómodo. Estudiantes, de todas maneras, encontró respuestas en jugadores que no venían anotando como Domínguez (otro triple), Leandro Vildoza (tres libres) y Sebastián Orresta (doble más quinta falta de Nicolás Gianella), para pasar a ganar 79-73 cuando quedaban cinco minutos.

A falta de 4, los locales estaban arriba por 7 (82-75), pero allí Peñarol no perdió la calma y empezó a alimentar a Pettigrew en el poste bajo para ponerse solo a un punto (85-84) al entrar a la zona caliente del partido con un minuto en el reloj. En una de las últimas, el "Milrayitas" se jugó a ponerle dos marcas al español David Doblas en el poste bajo, el pivote revirtió y Leandro Vildoza, solo, clavó un triple para darle cuatro de luz a su equipo a falta de 35 segundos (88-84). Dos libres de Slider lo situaron a dos (88-86, allí fue a la línea Tucker para meter el primero y fallar el segundo. El bloqueo no funcionó bien y tras un par de cachetazos en la altura, los árbitros pitaron falta de Tomás Monacchi sobre Bolívar en mitad de cancha. Dos libres del ex Argentino de Junín y San Martín de Corrientes, con pocos segundos en el reloj, terminaron inclinando la balanza para el elenco de Concordia.

Síntesis

Estudiantes de Concordia (93): Sebastián Orresta 11, Anthony Smith 19, Clay Tucker 15, Jasiel Rivero 9 y David Doblas 6 (FI). Mateo Bolívar 13, Emilio Domínguez 10, Leandro Vildoza (X) 6, Sebastián Uranga 2 y Alejandro Zurbriggen 2. Entrenador: Lucas Victoriano.

Peñarol (86): Nicolás Gianella (X) 5, Kyle Lamonte 8, Steffphon Pettigrew 12, Alejandro Diez 6 y Martín Leiva 9 (FI). Nicolás Zurschmitten 10, Alejandro Alloatti 4, Jonatan Slider 17, Diego Guaita 10 y Tomás Monacchi 5. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Parciales: 26-17; 42-38 y 63-57.

Árbitros: Oscar Brítez, Rodrigo Castillo y Cristian Alfaro.

Estadio: Gigante Verde.

Con informe de prensa de Peñarol.