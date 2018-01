La salvó una palmera: “Vi como se me venía el techo, fueron segundos de pánico”

El temporal de fuertes vientos acompañados por precipitaciones que pasó por Mar del Plata este martes generó muchos inconvenientes en la ciudad, particularmente, en las zonas adyacentes a la avenida Jara y a la avenida Libertad.

Una de las personas afectadas resultó Liliana, una comerciante de esa jurisdicción que pasó momentos de mucho temor cuando se desató el furioso vendaval.

En conversación con 0223, la mujer recordó parte de lo vivido: “Fueron segundos en los que entré en pánico, ví como se me venía el techo, lo frenó la palmera y lo desvió, porque si no hubiera pegado en el frente de mi local y no sé si lo estaría contando”.

“Enseguida se empezaron a ver los chispazos, me metí adentro del baño y ahí me quedé encerrada hasta que salí y ví como había quedado todo”, agregó Liliana sobre los instantes en que el techo volado colisionó con un poste de electricidad ubicado en el lugar.

“Ni bien golpeó, me quedé sin luz. El ruido fue impresionante, parecía que se caía un edifico. Al ver venir la tormenta, lo primero que hice fue resguardar el auto y enseguida me encerré en el local. Luego llamé a Edea, vino un móvil de emergencia, nos reconectaron y pude bajar la persiana de local” precisó la mujer.