Con el vidalismo consolidado en comisiones, aceleran el tratamiento del pacto fiscal

Las febriles negociaciones que terminaron de delinearse cerca de las 22 del miércoles para el reparto de comisiones dejaron un panorama favorable para el oficialismo que logró quedarse con las tres comisiones más importantes del Concejo Deliberante. Y dentro del oficialismo, un sector salió fortalecido: el vidalismo.

Desde hace tiempo, Crear, el sector encabezado por Lucas Fiorini, viene trabajando de la mano del ministro de Gobierno Joaquín De la Torre, para asumir la representación de la gobernadora María Eugenia Vidal en Mar del Plata. Al mismo tiempo, el jefe del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Maximiliano Abad, también escala posiciones en el armado de la mandataria provincial. Por eso, no sorprende que Alejandro Carrancio (Crear) y Ariel Martínez Bordaisco (radical de extrema confianza de Abad) se hayan quedado con las dos comisiones más importantes, Hacienda y Legislación, respectivamente.

En Obras, la tercera en relevancia, mantuvo su puesto la radical Cristina Coria. Las otras dos grandes son Transporte y Turismo. La primera también quedó para el oficialismo y asumirá la presidencia el arroyista Marcelo Carrara (aunque algunos no descartaron un cambio de último momento) y la segunda la encabezará el edil de Unidad Ciudadana Marcos Gutiérrez.

El bloque kirchnerista también tendrá la presidencia de Derechos Humanos (Verónica Lagos) y Calidad de Vida (Marina Santoro). La oposición además controlará la comisión de Deportes (Ariel Ciano de 1País) y de Medio Ambiente (Marcelo Fernández).

En tanto, que la comisión de Educación quedará a cargo de Mario Rodríguez y hay dudas con las dos restantes: la de Promoción y Desarrollo puede ser presidida por el arroyista Mauricio Loria o el concejal del Pro Guillermo Volponi, mientras que la de Recursos Hídricos podría recaer en manos de Santiago Bonifatti, edil de Acción Marplatense, aunque distanciado del sector pultista.

Pacto fiscal

Más allá de los detalles que restan definir, el objetivo del oficialismo es realizar este mismo jueves una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Hacienda para darle despacho al proyecto de pacto fiscal y convocar para este mismo viernes a una sesión especial para aprobar la ordenanza y lograr lo que no se pudo la semana anterior.

Tal como confirmó el hijo del intendente Guillermo Arroyo, Mar del Plata necesita adherir al pacto fiscal impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal para recibir la ayuda financiera que requiere el municipio para poder pagar los sueldos del próximo mes.

Sin embargo, al no haberse conformado las comisiones no podía tratarse ningún proyecto. Así, el oficialismo apeló a una jugada arriesgada: el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, firmó un decreto para que la adhesión se concrete en una sesión especial convocada para analizar la problemática de la basura. No obstante, la oposición no dejó pasar la jugada y finalmente se anuló ese decreto. Ahora buscarán resolver la cuestión en un tratamiento exprés.