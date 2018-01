Ya no se puede decir cualquier cosa a boca de jarro, Cacho

El artista popular Cacho Castaña arrancó el año de la peor manera. Primero, en un programa de televisión, minimizó los abusos a las mujeres –“si la violación es inevitable, relájate y goza”, dijo, suelto de cuerpo- y luego pidió disculpas, pero ya era tarde: sus dichos habían generado malestar y repudio en los distintos sectores de la sociedad.

En medio de la ola de rechazos que provocaron sus despreciables afirmaciones, el cantante de tango se vio obligado a suspender los dos recitales que tenía previstos en el Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany para este miércoles y el próximo 7 de febrero. El anuncio se hizo apenas 48 horas antes del primer espectáculo y aunque al principio adjudicaron la decisión de dar de baja el show a supuestos problemas de salud del artista, poco después el abogado de Castaña dijo que la decisión fue tomada ante el “linchamiento mediático” que había recibido el cantante.

A pesar de la cancelación de la presentación de Castaña en Mar del Plata, organizaciones y colectivos de mujeres de esta ciudad se concentraron este miércoles en San Luis y Rivadavia para hacer una jornada de reflexión. “Este tipo de manifestaciones públicas son inadmisibles, mucho más en el contexto actual donde la discusión sobre las violencias que sufrimos las mujeres ya es un tema que no sólo atraviesa al movimiento de mujeres sino a la sociedad toda en su conjunto. Nos parece importante poner en discusión la cultura de la violación e involucrarnos en su visibilización y desmantelamiento”, explicaron.

Durante la intervención, de la que participaron integrantes del colectivo artístico “Mala Racha”, se leyó el documento “Lo inevitable es no callarnos más”, a modo de respuesta a las apreciaciones de Cacho Castaña.

“Hoy queremos llamar la atención sobre la violencia simbólica y mediática hacia las mujeres. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados que pensamos que es normal, que no nos afecta, que no vale la pena criticarla. Sin embargo, tiene consecuencias muy concretas sobre la cultura de la violación. La fomenta y la alimenta”, señalaron.

Más adelante, indicaron que la “cultura de la violación” son “todas aquellas manifestaciones de nuestra cultura que minimizan, niegan y hasta justifican la violación y el abuso sexual”. “Incluye la cosificación de la mujer: tratarnos como mercancías que, puestas en una vidriera permanente como son las publicidades y la tele, podemos ser vendidas y compradas, usadas y descartadas”, explicaron.

En ese marco, resaltaron que los artistas de la cultura popular “tienen especial responsabilidad social al hablar de estos temas”. “Ya no se puede decir cualquier cosa a boca de jarro, Cacho. Acá hay una sociedad despierta que no lo va a dejar pasar, que no se va a callar ni a relajarse ni a gozar”, enfatizaron.