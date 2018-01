El HCD reconoció al productor teatral Carlos Rottemberg

El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón entregó este jueves, la declaración “Visitante Notable” al productor Carlos Rottemberg que cumple 40 años de trayectoria en Mar del Plata, mediante Decreto de la Presidencia N° 42. El acto, presidido por el Presidente Guillermo Sáenz Saralegui (AA), se llevó a cabo en el recinto de sesiones, por iniciativa de la concejal Vilma Baragiola (UCR).

Luego de las palabras de bienvenida, realizadas por Sáenz Saralegui, Rottemberg hablo sobre la importancia de Mar del Plata como plaza teatral y su vínculo a la ciudad: “Ante todo, agradezco al Concejo Deliberante, a Vilma. Cuando empecé, hace 40 años, este lugar, que es referente de la democracia, no funcionaba. Por lo tanto, conmueve estar aquí. El teatro es parte fundamental de la oferta recreativa turística. Cuando se vendían 20.000 entradas por día, se movilizaban miles de viajes en taxi y remises y el derrame sobre los restaurantes también podía percibirse claramente”.

“Soy un defensor a ultranza de los espacios teatrales, sean grandes o pequeños, de reconocidos artistas o del sector independiente, porque genera un movimiento enriquecedor para la ciudad. Soy un convencido de que los edificios no venden ni una entrada, lo hacen los contenidos. Por eso, apoyo el talento, que es lo que mueve al público a las salas, las figuras” añadió.

Concluyo diciendo: “Independientemente de la ideología, puedo estar de acuerdo con algunas cosas de este Gobierno o de los anteriores, pero lo que digo es que no hay que tenerle miedo a los empresarios teatrales. El teatro, en Mar del Plata, tiene un lugar preponderante. Que no nos ocurra en el futuro que se perdió el teatro por no saber cuidar la marca. Por eso, apoyo cualquier iniciativa que sirve para cuidarla y promoverla”.

Ademas de artistas y amigos, estuvieron presentes los también concejales Cristina Coria y Mario Rodríguez (UCR), Claudia Rodríguez (AM), Patricia Mabel Serventich y Marcelo Carrara (AA), Marina Santoro, Verónica Lagos y Virginia Sívori (UC); Angélica González (CC); Mercedes Morro y Ariel Ciano (1País); la secretaria de Cultura, Silvana Rojas; la Presidenta y el Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR), Gabriela Magnoler y Jorge Zanier, respectivamente; el director del Teatro Colón, Marcelo Gobello; el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi.