Alvarado se fue a Bahía en busca de la ventaja

Después de una semana que ha sido muy movilizadora por la clasificación ante Rivadavia de Lincoln, la confirmación de la llegada de los dos refuerzos y, principalmente, por la presentación de Walter Erviti como nuevo jugador del club que revolucionó a todos. Alvarado no se desenfocó de su objetivo, el plantel con Mauricio Giganti a la cabeza siguieron trabajando pensando primero en el cruce ante Sansinena de General Cerri por los 32avos de final de la Copa Argentina y luego en lo que será el debut en el octogonal del Federal A, el domingo 4 de febrero ante Desamparados de San Juan. Este viernes, luego de la práctica matutina, el plantel almorzó y emprendió viaje a Bahía Blanca, donde aguardará el choque del sábado a las 17.30, con el arbitraje de Lucas Novelli Sánz, de Tandil.

El buen ánimo es la imagen que más resalta en los entrenamientos del "torito", todos buscando ganarse un lugar para la parte más linda del campeonato que comenzará la semana que viene. Y para eso, el entrenador viene realizando variantes en cada uno de los encuentros, ya sean oficiales o amistosos, para que todos vayan sumando una cantidad de minutos parecida, equilibrada, para que lleguen de la mejor manera al inicio de la competencia.

Y la parte del cuerpo técnico es vital para que no se escapen detalles y observa quién está mejor para tal o cual partido. Entonces, Giganti determinó los 18 que emprendieron viaje a Bahía Blanca, pero no definió los once jugadores que estarán desde el arranque. Lo que sí, por nombres, está clara la intención de querer traerse un buen resultado para definir la serie el martes a las 21 en el José María Minella y meterse en los 32avos de final de la Copa Argentina.

La delegación que partió desde la Villa Deportiva, encabezada por el presidente Pablo Mirón y el vice primero Emiliano Montes, está compuesta por: los arqueros Juan Francisco Rago y Matías Quinteros; los defensores Matías Caro, Emanuel Urquiza, Federico Paulucci, Gastón Martínez, Martín Quiles y Mauro Castro; los mediocampistas César Cocchi, Ezequiel Ceballos, Leonardo Verón, Ezequiel Riera, Francisco Molina y Ezequiel Ceballos; y los delanteros Marcos Litre, Wilson Albarracín, Nicolás Mollo y Joaquín Susvielles.

El resto del plantel se quedará en Mar del Plata entrenando con la Primera Local a cargo de Osvaldo Nartallo, el preparador físico Julián Picone y el entrenador de arqueros David Mejías, y luego se reencontrarán todos el domingo por la tarde. El único que no estará presente el sábado será Walter Erviti, quien viajó con permiso a Buenos Aires para terminar con cuestiones personales y se reencontrará con sus compañeros el domingo en la Villa Deportiva.