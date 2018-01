Consideran que el Pacto Fiscal de Vidal es “una ley antipolítica” que pone a los intendentes “en un lugar de sospecha”

Este viernes, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de ordenanza que posibilita que el municipio de General Pueyredon adhiera a ley de Pacto Fiscal de la gobernadora María Eugenia Vidal. El concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, lanzó duros cuestionamientos contra la iniciativa de Cambiemos.

En declaraciones a 0223, el edil opositor explicó que “cuando uno ve la Ley de Responsabilidad Fiscal las limitaciones son brutales, lo que no significa que no estén bien para algunos Intendentes”.

En ese sentido, puntualizó que “dicen que los intendentes no pueden endeudarse más del 10% de los recursos corrientes ¿Cuándo? Siempre. ¿Cualquier circunstancia extraordinaria? No importa siempre, que significa esto que mañana tenemos una emergencia en la ciudad hay que contraer un empréstito, no podemos. Deberíamos pedir permiso a la Provincia de Buenos Aires, el intendente de una ciudad como Mar del Plata para poder salir a gastar algo más de lo que gasto o para salir a endeudarse para solucionar un problema”.

“Además, se nos pone límites todo el tiempo a todo. No se puede gastar más de lo que dice que aumento el índice precios al consumidor, que tampoco es poco 24% más podríamos haber gastado en el 2018. No se puede tomar más gente, más personal que el aumento poblacional y yo me pregunto ¿Cuándo la población decrece además que tendríamos que hacer? Tendríamos que echar gente y el índice decrecimiento poblacional porque está relacionado a la cantidad de personal, si el municipio decide prestar más servicios ¿Importa que seamos más o menos marplatenses y batanenses?, añadió Bonifatti, quien agregó: “Si esto hubiera sido así probablemente no hubiéramos tenido que tener secretaría de Seguridad, no hubiéramos tenido que aumentar los servicios en diferentes lugares, creo que hay una mirada economicista en esta ley muy brutal que además siempre deja la gente afuera”.

Además, Bonifatti sostuvo que la Ley de Pacto Fiscal de Vidal “mandan mensajes que son terribles, entonces les permite a los Intendentes incrementar gastos corrientes de los últimos seis meses, ¿pero qué significa eso? Significa que se sospecha que los intendentes en los últimos seis meses antes de irse hacen una cantidad de gastos para dejar a la municipalidad jaqueada económicamente, ahora el séptimo mes antes, sí se puede, son los últimos seis meses”.

“Son todos mensajes que hablan mal de la política, y que hablan mal de los gobernantes, el que entienda que esto es una Ley de Responsabilidad Fiscal, esto es una ley antipolítica como todas las leyes que venimos discutiendo en los últimos años. Es una ley que intenta hacer es poner a los gobernantes en un lugar muy malo, en un lugar de sospecha, es cambiar la carga de la prueba, es la culpa antes de la inocencia”, resaltó.

Y subrayó: “Esta Ley nos invita a reducir tasas, son invitaciones por ley, yo nunca vi invitaciones por ley esta no es manera de invitarnos, la manera de invitarnos es aumentarnos la coparticipación de impuestos para que el municipio pueda trasladar eso en reducción de tasas”.

“La Provincia además nos pide que adhiramos a una ley que no cumple, que es la publicación del Presupuesto y de su ejecución trimestralmente, no lo cumple la Provincia. El municipio lo cumple más o menos depende cuanto gritamos, depende cuanto nos quejamos, lo cumple o no lo cumple. Pero además toda la información que se nos pide, que es información pública y evidentemente tiene que estar al alcance, lo que hace es mostrar otra cosa”, manifestó Bonifatti.

A continuación, consideró que “es que la gobernadora o el gobernador de turno no importa quién, dice: ‘si note portas bien, si no haces las cosas como corresponde, no mando dinero y yo quiero controlar de esta manera’. Pero yo les quiero decir a los legisladores que votaron esta ley y a quienes están dispuestos a adherir, que ya existe un Tribunal de Cuentas que no audita mensualmente. No solo que nos audita, sino que además que cuando tiene elementos suficientes, nos sanciona económicamente y con otros tipos de sanciones y cuando quiere además nos denuncia a la justicia también si es necesario”.

“Con lo cual todo esto viene a ser ni más ni menos que un estate quieto, que un pórtate bien, porque entonces si no lo haces no te mando la mesada a fin de mes hijo. Y acá estamos en problemas porque todos nosotros queremos más autonomía municipal, nunca menos”, sentenció Bonifatti.