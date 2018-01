May Alexander: "Logré lo que tanto soñaba: el reconocimiento del público"

foto

La ecuatoriana May Alexander cautivó a los argentinos que veranean en Mar del Plata con su exuberante belleza y un cuadro de baile de los más osados de la temporada. Primera vedette de "Magnífica", la revista de Carmen Barbieri en el Teatro Corrientes, capta todas las miradas con su flamenco fusión que tiene un final sorprendente. "De aquella primera experiencia hace ya unos diez años a hoy encontré lo que tanto vine a buscar: el reconocimiento del público que lo demuestra con su aplauso en cada función", afirmó la artista en diálogo con la prensa.

"Dentro de la revista que es número uno en el país, propongo un cuadro impactante; un flamenco fusión que termina con un desnudo total, haciéndolo el más jugado de la temporada. Y el desnudo tiene un sentido, es reivindicar a los orígenes de la revista, es enaltecer la belleza de la mujer y en el marco del flamenco que es pura pasión", contó la vedette del espectáculo en el que comparte escenario con Federico Bal, Luisa Albinoni y Valeria Archimó entre otros artistas.

"Mar del Plata me está dando muchas satisfacciones, no solo la posibilidad de disfrutar de su costa que me maravilla, sino también de su gente. Porque si bien vivo en la Argentina ya hace varios años, sigo siendo alguien que vino del exterior, de mi querido Ecuador, y por eso siempre agradezco a todos por tantas muestras de cariño, algo que percibo cada vez que salgo del teatro", agregó.

A los pocos días de comenzado el verano, May Alexander tuvo algunos entredichos a través de los medios con artistas de otros elencos. Pero lejos de querer profundizar esa situación, la vedette citó la frase del Quijote: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos" y afirmó: "Estoy aquí, como primera vedette de la gran revista de Mar del Plata, con dos glorias como Carmen Barbieri y Luisa Albinoni y un seleccionado de artistas únicos. Es una superproducción de Juan Alzúa, estando agradecida por el título que me dan, por haberme permitido crear un cuadro maravilloso, con cuatro parejas de baile y el que marca el momento más intenso del espectáculo. Estoy feliz con lo que hago y nada de lo que digan los demás, podrá opacar el brillo y la sonrisa de May Alexander".

De igual modo, aclaró que "si me atacan, soy de responder fuerte porque al igual que Carmen, también soy una leona y el instinto animal te hace salir a defender a tu manada, como lo hace ella con los suyos".

Por último, Alexander recordó: "Lo dije al comienzo de enero, no estoy aquí para hablar de los demás, sino para mostrar qué es lo que hago, lo que me apasiona y de lo que tengo la dicha de poder vivir: bailar y entretener a la gente, así que me siento una elegida".